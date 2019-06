De AEX (-0,3%) geeft wat terrein prijs. Eerlijk gezegd valt deze daling wel mee, aangezien er nog geen beweging is rondom de handelsoorlog tussen de VS en China.

Het ziet er naar uit dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping elkaar spreken op de komende G20-top, maar grote voorbereidingen zijn hiervoor nog niet getroffen. Meestal is dat een slecht signaal. Het lijkt er dus niet op dat beide heren nader tot elkaar komen.

Verder werd bekend dat de Chinese consumentenprijzen in mei met 2,7% stegen op jaarbasis. Dat is iets meer dan de 2,5% die door economen werd verwacht. Het zijn vooral de voedselprijzen die in de lift zaten.

Vanmiddag om 14.30 uur weten we iets meer over de consumentenprijzen in Amerika. De markt gaat uit van een plusje van 0,1% maand op maand. Het is een typisch cijfer waar de Fed naar kijkt dus wie weet gaan de beurzen erop bewegen.

TKH aan kop

Zodadelijk begint de investeerdersdag van TKH (+8,2%). Het aandeel gaat hard omhoog op het nieuws dat het bedrijf de middellange termijn doelstellingen naar boven bijstelt. Het rendement op de omzet moet omhoog naar 15%, terwijl er eerder 12 à 13% werd gecommuniceerd.







Ook op lange termijn weet TKH de AEX ruim te verslaan. Inclusief het dividend bedraagt het totaalrendement 1075% over de laatste twintig jaar. Omgerekend per jaar betekent dit een winst van 13,1%. De hoofdindex houdt het op een schamele 3,5%.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en houdt de schade beter beperkt dan de DAX (-0,4%) en CAC (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,3% en noteert 13,6 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het rood. De Nasdaq doet het met een min van 0,5% iets slechter.

De euro blijft stabiel en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,05%) en Duitse (-0,24%) rente blijven stabiel op een bijzonder laag niveau.

Goud (+0,7%) wordt weer even opgepikt.

Olie: WTI (-2,4%) en Brent (-2,2%) zakken door hun hoeven.

Bitcoin (+0,8%) kruipt naar de $8000-grens.

Het Damrak

De uitslagen onder de hoofdfondsen zijn zeer beperkt. DSM (+1,4%) ligt goed en zet voor de zoveelste keer een all time high op het bord.

(+1,4%) ligt goed en zet voor de zoveelste keer een all time high op het bord. ArcelorMittal (-1,1%) profiteert niet van het koopadvies van Goldman Sachs. Aperam (+1,0%) perst er met dank aan de Amerikaanse grootbank wel een keurige plus uit.

(-1,1%) profiteert niet van het koopadvies van Goldman Sachs. Aperam (+1,0%) perst er met dank aan de Amerikaanse grootbank wel een keurige plus uit. PostNL (-2,0%) heeft een ouderwetse baaldag. Ceo Herna Verhagen weet beleggers helaas niet te inspireren. Gisteren was zij samen met CFO Pim Berendsen te gast in het online programma 'in the boardroom'.

(-2,0%) heeft een ouderwetse baaldag. Ceo Herna Verhagen weet beleggers helaas niet te inspireren. Gisteren was zij samen met CFO Pim Berendsen te gast in het online programma 'in the boardroom'. Eurocommercial Properties (+1,3%) gaat eigen aandelen inkopen. Een cadeautje voor de geplaagde aandeelhouders.

(+1,3%) gaat eigen aandelen inkopen. Een cadeautje voor de geplaagde aandeelhouders. Takeaway.com (+2,8%) zal per 24 juni een notering krijgen aan de AEX. Gevolg is een nieuwe all time high voor de maaltijdbezorger.

(+2,8%) zal per 24 juni een notering krijgen aan de AEX. Gevolg is een nieuwe all time high voor de maaltijdbezorger. SBM Offshore (-2,6%) geeft de helft van de winst van gisteren weer prijs.

(-2,6%) geeft de helft van de winst van gisteren weer prijs. AMG (-2,5%) koelt ook wat af.

