Slot: Op de valreep

Het nieuws van de dag is natuurlijk de 1-0 overwinning van de oranjeleeuwinnen tegen Nieuw Zeeland. In blessuretijd was het alsnog raak. Het is ook raak op de beurzen vandaag, want de AEX stijgt 0,7%.

Met name cyclische aandelen gaan de lucht in vandaag. Grote uitblinker is AMG (+7,3%) die de divisie Technologies graag wil afsplitsen middels een beursgang. Het idee is dat de afzonderlijke delen apart meer waard zijn dan het geheel.

Ook ArcelorMittal (+6,6%) kent een uitstekende dag. Er wordt gespeculeerd dat de Chinese vraag naar ijzererts weleens boven het aanbod kan komen. Dit leidt natuurlijk tot hogere prijzen. Dat is in ieder geval beter nieuws dan al die berichten over productiedalingen van de staalgigant.

Belangrijke macro's stonden er vandaag niet op de agenda. Toch was het beslist geen saaie dag. De Amerikaanse president Donald Trump liet bijvoorbeeld weten dat de rentetarieven van de Fed veel te hoog zijn. Markten zijn het inmiddels wel gewend en bewegen er nauwelijks op.

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don’t have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2019

SBM Offshore in de lift

Vanochtend was al bekend dat SBM Offshore (+4,8%) een principe-akkoord heeft gesloten met Petrobras. Toch ging de koers pas in de loop van de ochtend echt lopen. Uiteindelijk sluit het aandeel bijna op het hoogste niveau van de dag.



De IEX Beleggersdesk is positief over de opdracht die het heeft binnengehaald. Hierover meer in het onderstaande artikel.

Rentes

Let even niet op de rechterkolom, want de bewegingen zijn door Reuters onjuist weergegeven. De rentepercentages kloppen echter wel, zo moeten beleggers 0,05% betalen om geld uit te lenen aan de Nederlandse overheid.

Brede markt

De AEX stijgt 0,7% en presteert in lijn met de overige Europese indices. De DAX blinkt uit met een plus van 0,9%, maar had nog wat goed te maken. Gisteren was de Duitse beurs immers gesloten.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,6% omlaag en noteert 13,1 punten.

De Amerikaanse indices hebben de openingswinsten prijsgegeven. Er resteert slechts een plusje van 0,1% voor de drie belangrijkste graadmeters.

De euro klimt 0,02% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) maakt een kleine pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,2%) lopen marginaal op.

Bitcoin (-2,3%) beweegt deze keer de verkeerde kant op. Dat kan een keer gebeuren.

Het Damrak

Defensieve havens zoals Heineken (-0,3%), KPN (-0,4%) en Relx (+0,2%) blijven wat achter.

(-0,3%), (-0,4%) en (+0,2%) blijven wat achter. Adyen (-0,7%) kent een matige dag, maar koerst in de buurt van een all time high. De target is €738,20.

(-0,7%) kent een matige dag, maar koerst in de buurt van een all time high. De target is €738,20. Galapagos (+1,9%) kan de resultaten van een fase-2 onderzoek vijf tot zes maanden sneller presenteren.

(+1,9%) kan de resultaten van een fase-2 onderzoek vijf tot zes maanden sneller presenteren. De verzekeraars liggen er de gehele dag goed bij. Koploper binnen de sector is ASR met een plus van 1,7%.

met een plus van 1,7%. Minder uitzenduren, maar toch een mooie koersstijging van Randstad (+2,1%). Aantal #ABU-uren daalt met 10% in week 17 t/m 20. Het aantal

uitzenduren daalt sinds eind 2018, door onder meer een lagere economische groei en aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt #ING. pic.twitter.com/H3BoBRBOSe — ING Economie (@INGnl_Economie) June 11, 2019

(+2,1%). Aperam (+3,7%) gaat met de staalsector mee omhoog.

(+3,7%) gaat met de staalsector mee omhoog. Chippers zoals Besi (+3,4%) en ASMI (+3,2%) zijn de bekende namen in het lijstje stijgers. Tenminste, als het een positieve handelsdag is.

(+3,4%) en (+3,2%) zijn de bekende namen in het lijstje stijgers. Tenminste, als het een positieve handelsdag is. Basic-Fit (+3,0%) daalde gisteren op een laag volume, maar maakt dit verlies weer goed.

(+3,0%) daalde gisteren op een laag volume, maar maakt dit verlies weer goed. Ondanks het bericht dat Pharming (+0,3%) begint met een eerste onderzoek naar de toepasbaarheid van zijn medicijn Ruconest bij zwangerschapsvergiftiging, is de koers niet vooruit te branden.

Nu nog even dit

Adviezen

Akzo Nobel: naar €85,30 van €85,10 en kopen - Credit Suisse

AMG: Handhaven op €37 en kopen - ING

NN Group: naar €42,50 van €41 en kopen - KBC

NN Group: naar €49 van €45,60 en kopen - ABN Amro

NN Group: naar €36,60 en houden - Citigroup

SBM Offshore: naar €22 van €20 en kopen - KBC

