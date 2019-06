Fondsenrondje: Volop positief bedrijfsnieuws

De AEX (+0,7%) heeft wederom de smaak te pakken. Het is weer rustig omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China, al had Trump wel gedreigd met hogere tarieven als de Chinese leider Xi Jinping hem tijdens de G20-top niet wil spreken.

De beurzen zien het als verkiezingsretoriek, want gisteren sprak de Amerikaanse President nog het vertrouwen uit dat de Chinezen graag een deal willen. De DAX (+1,1%) gaat het hardst omhoog, maar de Duitsers konden gisteren niet handelen.

Het zijn de defensieve aandelen die vandaag iets achterblijven, al zijn de uitslagen beperkt. Vooral Ahold (-0,4%) heeft het niet dit jaar. De supermarktketen staat dit jaar 8% lager. Het dividend van 3,5% verlicht de pijn enigszins, maar toch resteert er een behoorlijke underperformance ten opzichte van de AEX.

De agenda is relatief leeg. Het evenement van de dag vindt plaats om 20.00 uur en dat is het interview met PostNL Ceo Herna Verhagen. Collega Nico Inberg kwam gisteren met de voorbeschouwing langs.

AMG +5,5%

De winnaar van de dag is AMG. De metalenspecialist gaat onderzoeken of de technologiedivisie kan worden afgesplitst. Het idee is om een aparte beursgang te organiseren voor deze tak.

De analisten van ING zijn positief over het voornemen, omdat deze actie waardeverhogend kan zijn. De technologiedivisie maakt op dit moment voor 40% deel uit van het totale bedrijfsresultaat.

Beleggers kunnen dit goede nieuws wel gebruiken, want sinds de zomer van vorig jaar is het aandeel helemaal afgestort. Daar waar de AEX er een klein plusje uit weet te persen, is de koers van AMG gehalveerd.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omhoog en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,3% en noteert 13,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro stijgt 0,01% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,05%) en Duitse (-0,22%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,4%) is even uit de gratie.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,1%) gaan nu wel mee met de markt omhoog.

Bitcoin (-0,0%) weet even geen richting te kiezen.

Het Damrak

Galapagos (+1,7%) kan volgens KBC zijn resultaten voor het fase 2-onderzoek over een medicijn naar artrose vier tot vijf maanden sneller presenteren. Het biotechbedrijf heeft op zeer korte termijn het benodigde aantal patiënten weten te werven.

ArcelorMittal (+4,1%) zet het ingezette herstel goed door. Binnen vier handelsdagen is de koers €1,50 opgelopen.

Beleggers lijken er toch nog niet helemaal zeker van te zijn dat de overname van Commerzbank niet doorgaat. ING (+0,7%) geeft de mooie pinksterdag namelijk nauwelijks een vervolg.

De verzekeraars liggen er goed bij vandaag. Aegon (+1,6%), ASR (+1,8%) en NN Group (+1,6%) gaan allemaal stevig omhoog. Vrijwel alle Europese financials liggen er goed bij.

Chipaandelen moet u op dit soort dagen hebben. Uitschieter is ASMI met een plus van 2,8%.

2019 is het jaar van de bouwers. Met name BAM (+2,5%) en VolkerWessels (+3,4%) zijn niet te houden.

SBM Offshore (+2,5%) sluit een mooi principe-akkoord met Petrobras. #SBM scoort in Brazilië:https://t.co/r2iLlAc5N7 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) June 11, 2019

Vergeet Pharming (+2,0%) niet. Het biotechbedrijf begint een eerste onderzoek naar de toepasbaarheid van haar medicijn Ruconest bij zwangerschapsvergiftiging.

Adviezen