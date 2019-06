Fondsenrondje: Doorpakken

De AEX (+0,4%) weet krachtig door de 550-puntengrens te breken. Het bericht dat er een deal ligt tussen de VS en Mexico helpt een handje.

Een signaal dat de Amerikaanse President Donald Trump, ondanks zijn felle toon, weldegelijk bereid is akkoorden te sluiten. Bij de komende G20-top op 28 en 29 juni in Osaka zal hij de Chinese leider Xi Jinping spreken. Het is afwachten of daar iets moois uit voortkomt.

Cyclische aandelen zoals ArcelorMittal (+3,2%), Aperam (+2,1%) en Besi (+2,8%) gaan aan kop. Als er goed nieuws is op het handelsfront, zien we dit soort aandelen vaker bovenaan het lijstje stijgers staan. Het gaat te ver om de beter dan verwachte Chinese exportcijfers aan te wijzen als oorzaak.

De bewegingen op het Damrak zijn overigens niet groot. Eerlijk gezegd kan ik handelaren geen ongelijk geven als ze een dagje vrij nemen. Het is tweede pinksterdag en ook nog eens mooi weer.

Takeaway.com grootste daler

Takeaway.com (-1,3%) is zonder duidelijk aanwijsbare de grootste daler op het Damrak. Topman Jitse Groen zal er geen nachtje wakker van liggen. Hij heeft een belang van 25% in het bedrijf. Bij een beurswaarde van €4,8 miljard is zijn aandelenpakket €1,2 miljard waard.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds de beursgang in 2016 heeft het aandeel een mooi ritje gemaakt. De maaltijdbezorger heeft de strijd in Nederland al enige tijd gewonnen en door de overname van Delivery hero heeft het haar zaakjes in Duitsland ook goed op orde.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en dat is iets beter dan de overige Europese indices. Duitsland is dicht vandaag in verband met tweede pinksterdag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,7% en noteert 13,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,06%) en Duitse (-0,23%) lopen drie basispunten op. Een behoorlijk beweging voor zo'n rustige dag.

Goud (-1,0%) zakt fors weg.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-2,0%) corrigeert.

Het Damrak

Galapagos (+2,6%) gaat goed vandaag. Ook het volume van 126.000 is prima.

(+2,6%) gaat goed vandaag. Ook het volume van 126.000 is prima. ASR (-0,7%) koelt wat af na die prachtige koersstijging van vrijdag. Citigroup geeft vandaag een koersdoel af van €36,10. Het advies is houden.

(-0,7%) koelt wat af na die prachtige koersstijging van vrijdag. Citigroup geeft vandaag een koersdoel af van €36,10. Het advies is houden. Aegon (+0,6%) gaat van de verkooplijst van Citigroup.

(+0,6%) gaat van de verkooplijst van Citigroup. Sommige defensieve havens zoals Ahold (-0,1%) en Unilever (-0,3%) blijven wat achter, maar veel heeft het niet om het lijf.

(-0,1%) en (-0,3%) blijven wat achter, maar veel heeft het niet om het lijf. Goed te zien dat PostNL (+2,0%) een goede dag heeft. Aan de andere kant is de dag nog jong. Bij dit fonds kan het zomaar de andere kant op slaan.

(+2,0%) een goede dag heeft. Aan de andere kant is de dag nog jong. Bij dit fonds kan het zomaar de andere kant op slaan. Kendrion (+1,9%) behaalt een aanzienlijk deel van de omzet in China. Niet onlogisch dat het aandeel vandaag goed presteert.

Adviezen