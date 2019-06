Update 12:45 uur: All time highs

Vandaag zetten DSM (+0,7%), Heineken (+0,8%) en Relx (+0,2%) intraday een nieuwe all time high op het bord. Sinds de crisis hebben deze drie aandelen een enorme rit gemaakt.



DSM troeft Relx met een totaalrendement van 450% net af. Daar zullen de aandeelhouders van de informatieleverancier niet om rouwen. Zij beuren immers 430% in deze periode. Heineken doet het met een plus van 360% iets rustiger aan. (NK)

Update 12:30 uur: Bubbelvorming?

De schulden van Amerikaanse bedrijven ten opzichte van het BBP lijken te pieken. Meestal barst er dan een bubbel. (NK)

Corporate debt as % of GDP is peaking. https://t.co/VYp58esy4U — Hadi Taheri (@haditaheri) June 10, 2019

Update 12:15 uur: Havik Weidmann

Misschien loopt ECB-lid Weidmann zich warm voor het presidentschap, maar hij heeft wel een goed punt. Er kleven inderdaad risico's aan de lage rentes. Waarom zouden we in tijden van hoogconjunctuur dan wachten met het beleid te normaliseren?

In de vooruitblik schreef ik er ook al iets over. (NK)

From Weidmann over the weekend



“The low interest rate environment is associated with risk. Monetary policy normalization shouldn’t be unnecessarily postponed.”



Now imagine the impact of that statement if he became the president of the ECB later this year — Jonathan Ferro (@FerroTV) June 10, 2019

Update 11:55 uur: Verkiezingsbeloftes 2.0

Het is geen publiek geheim dat Boris Johnson graag premier van Engeland wil worden. Om dit te bereiken heeft hij een aantal verkiezingsbeloftes. Lagere belastingen voor bedrijven, hogere drempels voor de inkomstenbelasting en desnoods een harde Brexit zonder een boete aan de EU te betalen. (NK)

Boris Johnson wants to cut business taxes and raise thresholds for income tax if elected prime minister https://t.co/2X54uYX5W3 — Bloomberg (@business) June 10, 2019

Update 11:40 uur: Niet te vroeg juichen

De economen van ING denken dat de deal met Mexico geen opstapje hoeft te zijn voor een eventueel akkoord met China. Volgens hen zijn beide casussen totaal verschillend (NK).

The US agreement with Mexico has helped risk assets but it's too soon to sound the all-clear https://t.co/UEQR6pXiWI — ING Economics (@ING_Economics) June 10, 2019

Update 11:35 uur: Niet zeuren dames

Zo slecht hebben de dames het in Nederland nog niet (NK).

Best countries for women, 2019.



1. Sweden

2. Denmark

3. Canada

4. Norway

5. Netherlands

6. Finland

7. Switzerland

8. Australia

9. New Zealand

10. Germany

11. Luxembourg

12. Belgium

13. UK

14. France

15. Ireland



(US News & World Report)



Longer list: https://t.co/mmFQwEyqmh — The Spectator Index (@spectatorindex) June 9, 2019

Update 11:30 uur: Toch een hogere energierekening

Onze collega's van RTLZ hebben berekend dat de energierekening toch omhoog gaat. Hebben wij weer. (NK)

De energietarieven dalen, maar doordat de vaste lasten stijgen gaan we onder aan de streep meer betalen voor onze energierekening. Bekijk via onze rekentool ook waar jij precies voor betaalt. https://t.co/SmIhv1Qea5 pic.twitter.com/BdulISd71I — RTL Z (@RTLZ) June 10, 2019

Update 11:20 uur: Vraag van de dag

Altijd leuk om op een rustige beursdag te beginnen met een quizvraag. Over tien jaar zou de techgigant zomaar op nummer 1 kunnen blijven staan. Met name de groei van de cloudopbrengsten is bijzonder hoog. (NK)