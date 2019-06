TA: Technisch herstel nu dalende trends breken

Mexico heeft onder dreiging van Trump's sancties ingestemd met maatregelen tegen illegale immigratie. Na drie dagen onderhandelen hebben de Verenigde Staten en Mexico een akkoord bereikt over de aanpak van illegale immigratie vanuit Mexico naar de VS.



Nu de invoering van importheffingen op Mexicaanse producten voor onbepaalde tijd van de baan is, kunnen beleggers opgelucht ademhalen.

Eind vorige week werd in het herstel van de meeste beurzen de korte dalende trends gebroken, waarmee er weer wat hoop komt in de markten.

AEX-index heeft de dalende toppenlijn gebroken

De Nederlandse beurs beweegt boven de steun van 538,70 punten (de bodem van 25 maart).

De AEX-index heeft de correctieve beweging naar boven gebroken, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018) noodzakelijk.





Dow Jones breekt het neerwaartse trendkanaal

Wall Street komt er wat beter bij te liggen nu de dalende trend van de Dow is verlaten.

We verwachten een consolidatie. Indien de US 30 index er ook in slaagt om de weerstand rond 26.000,00 punten (gevormd op 15 mei) te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op.

Van belang is wel dat de steun van 24.680,57 punten (de bodem van 3 juni) weet stand te houden.







S&P 500 index veert op vanaf de steun

De S&P 500 index heeft een serie met lagere toppen afgebroken. Hierdoor komt de US 500 index er wat beter bij te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 2.940,91 punten (gevormd op 21 september 2018) noodzakelijk.

Bij een daling onder de steun van 2.722,27 punten (de bodem van 8 maart) zal het technische beeld van de US 500 index verzwakken.







Amerikaanse technologiebeurs laat dalende trend achter zich.

Het technische plaatje van de Nasdaq Composite index verbetert nu de dalende trend is gebroken. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht.

Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand van 8.133,30 punten (gevormd op 30 augustus 2018) wordt gebroken.

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, biedt steun rond 7.225,14 punten (de bodem van 8 februari).