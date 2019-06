Donderdag 13 juni, we gaan alweer naar het einde van de week. De beurzen lijken vermoeidheidsverschijnselen te vertonen, Wall Street kalfde wederom ietsje af en de AEX lijkt dan ook een puntje of 1-2 lager te openen rond 554.

Veel nieuws is er niet. Wel komt Fastned al met de eerste verrassing, nog voordat het uberhaupt gelist is op het Damrak. De beursovergang, laten we het zo maar noemen, wordt een week uitgesteld omdat het bedrijf tevens van de gelegenheid gebruik wil maken 3 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen.

Had dat nou niet eerder bedacht kunnen worden, ING? Vanaf vandaag kunnen beleggers inschrijven op die nieuwe stukken. Op de huidige beurs, Nx'change, werd van de week nog €11 geboden, maar staat nu ook ongeveer een tientje.

Met de nieuwe aandelen erbij staan er straks 17,8 miljoen aandelen uit, wat een beurswaarde geeft van 178 miljoen. Daarnaast staat er voor €45 miljoen aan 6%-obligaties uit. Dat geeft een Enterprise Value (bedrijfswaarde) van 223 miljoen. De omzet in Q1-2019 was €844.000, maar groeit maand-op-maand met 10%.

De meningen zijn nogal verdeeld over Fastned, variërend van een 'Ponzischeme' tot 'het nieuwe Shell'. Uiteraard zoek ik de nuance en zal ik er ruim voor de IPO op IEX op terugkomen. Het maakt de tongen in ieder geval los en dat is altijd leuk.

Unibail-Rodamco-Westfield Investeerdersdag

Vandaag én morgen houdt URW haar investeerdersdag in Londen. Op deze pagina kunt u alle beschikbare documentatie vinden (nu staat er nog niks). Ik zal zelf meekijken vandaag en eventueel morgen. Mocht er wat raars uitkomen dan maken we daar melding van.

Het aandeel is hard geraakt sinds de onbegrepen overname van het Amerikaanse en Britse winkelvastgoed van Westfield eind 2017. URW noteerde altijd ruim bóven de intrinsieke waarde maar nu staat de koers bijna 40% ónder de NAV.

Gaan we door met de beurs vandaag. Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:46 NXP: op korte termijn profijt van handelsvete

07:45 Begrotingstekort VS loopt op

07:37 Thales verhoogt verwachting na overname Gemalto

07:36 Esperite praat weer over stamceltak Cryo-Save

06:42 Consumentenprijzen weer wat omlaag

06:28 Oud-medewerkers Shell niet bij rechtszaak

12 jun Tik voor banken op rood Wall Street

12 jun Wall Street lager in middaghandel

12 jun Philips kijkt naar overnames

12 jun Fastned wil tot 30 miljoen ophalen op beurs

Analistenadvies is er nog niet, en de AFM meldt deze shorts:

06:30 Nederland inflatie CPI mei

08:00 Duitsland Inflatie CPI mei

11:00 EU industriële productie apr

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 Broadcom Q2-cijfers

Waar blijven de gele hesjes in Denemarken?

A millionaire's plan to cut Danish taxes lies in tatters https://t.co/mNXKZzK5y3 pic.twitter.com/oY2EfXpf63 — Bloomberg (@business) June 13, 2019

Laat die Zwitsers maar schuiven

Swiss Stock Market hits all-time high pic.twitter.com/ytScXYLXCj — Russian Market (@russian_market) June 12, 2019

Mannfred Weber vanuit een bus van TPP Tours (smiley)

Europe is about emotions and identity. An #Interrail ticket for all 18 year olds is the perfect way to discover the diversity and beauty of #Europe. Proud and happy for 50.000 young Europeans getting ready for this great adventure! pic.twitter.com/By9j3ENxsN — Manfred Weber (@ManfredWeber) June 7, 2019

Het grootste gevaar voor de invoering van 5G:

The roll-out of 5G will involve the placement of millions of transmitter boxes at distances of no more than 10 to 12 houses apart in urban areas. #5G #Amsterdam #waanzin #dtv https://t.co/gtF8bJVZ4q — Mark (@chartread) June 12, 2019

Bent u ook zo handelsoorlogsmoe?

China’s chief trade negotiator said that the “external pressures” the nation is facing now can help it open up the economy to the outside world https://t.co/EylnoE2ao6 — Bloomberg Economics (@economics) June 13, 2019

Bone Therapeutics, voor de liefhebbers van biotech:

Bone presenteert geslaagd onderzoek https://t.co/L43okHL469 — De Tijd (@tijd) June 13, 2019

