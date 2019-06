Goedemorgen op deze wederom mooie Pinksterdag. De beurzen zijn gewoon open vandaag, alleen de Duitsers blijven nog een dagje thuis. Dat zal de handelsvolumes naar verwachting wel wat drukken.

De markt gaat vandaag onder andere reageren op de plotse overeenkomst tussen Mexico en de VS. Nadat presidente Trump vorige week had gedreigd nieuwe importtarieven voor de Mexicanen in te voeren als ze niet wat meer deden aan grensbewaking, is er nu al een akkoord.

Vrijdagavond verscheen er een verklaring van het Amerikaanse State Department op internet, u kunt als u wilt hier de tekst lezen. In ieder geval voorlopig geen Mexican standoff, maar een oplossing waar we weer drie maanden mee vooruit kunnen.

Boem Boem Boris

Boris Johnson is zich aan het warmlopen in de UK en liet alvast weten dat hij niet van zins is om straks de exit-rekening van €39 miljard te betalen. Benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen; volgens een Franse bank zou dat een soort default zijn:

UK not paying 39bn pound #Brexit bill when Britain leaves the EU would be a debt default, French source says. Markets more sanguine and price default probability at 2.5% within the next 5yrs. https://t.co/BHhVQrPpf9 pic.twitter.com/V41lcLpzwW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 9, 2019

Handelscijfers China

Breaking down China’s May trade balance data https://t.co/YVB623mmVl pic.twitter.com/bd9H8bfIGi — Bloomberg Economics (@economics) June 10, 2019

China publiceerde vanochtend een aantal handelscijfers. De import daalde met 8,5% in mei vergeleken met een jaar eerder, terwijl de export juist met 1,1% steeg. Dat laatste is verrassend, en zou kunnen komen doordat bedrijven hun verkooporders versnellen om onder nieuwe importtarieven uit te komen.

Opening AEX

De Amerikaanse beurzen verteerden het matige banenrapport van vrijdag goed, terwijl in Azië de Japanners er een procentje bij plusten vanochtend. De AEX zal naar verwachting een paar punten hoger openen, zo rond de 552,5-553 en dan zullen we zien waar we van daaruit terecht gaan komen vandaag.

De olieprijs is ook flink aangetrokken terwijl goud en zilver een klein veertje moeten laten, evenals de bitcoin.

Verzekeraars ahoy

De verzekeraars in Nederland zitten sinds enige dagen in een prettige flow. Vrijdag werd bekend dat de strijd om Vivat beslist is. ASR was de gedoodverfde kandidaat om Vivat over te nemen en was de enige van de drie die Vivat intact wilde laten.

Zeer waarschijnlijk gingen de Chinese eigenaren echter gewoon voor de hoogste prijs en kreeg NN Group met private equity-partner Athora Vivat in de schoot geworpen.

ASR had een aandelenemissie moeten doen om het geheel te kunnen financieren en dat verklaart deels de enorme stijging van vrijdag. Uiteraard is het vrij bizar dat zowel de winnaar van de overnamestrijd als de twee verliezers allemaal omhoog gaan.

Vandaag doet Citigroup er nog een schepje bovenop en voorziet een hele reeks van Europese verzekeraars van een aangepast (hoger) advies. Zo gaat Aegon van Sell naar Neutral:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws vindt u hier, dit zijn de hoofdpunten:

07:49 'Gebreken in toezicht door Deutsche Bank'

07:34 'Renault en Fiat Chrysler doen nieuwe poging'

07:05 Grote Amerikaanse defensiebedrijven fuseren

07:05 Japanse economie groeit sterker dan voorzien

06:59 Chinese exportgroei ondanks Amerikaanse tarieven

09 jun Grote Amerikaanse defensiebedrijven fuseren

09 jun Beleggers richten zich op handel en macro

09 jun Minister Italië optimistisch over deal met EU

09 jun Weidmann: handelsruzie raakt wereldeconomie

09 jun 'Grote Amerikaanse defensiefusie in de maak'

09 jun G20: economische groei trekt mogelijk weer aan

08 jun 'Belastingbetaler meebetalen voor post'

08 jun Deal tussen VS en Mexico, heffingen opgeschort

08 jun 'Frans belang Renault afbouwen voor Nissan'

Analistenadvies is er ook nog niet, maar de AFM meldt deze shorts:

De agenda is leeg, alleen de industriële produktie in het Verenigd Koninkrijk wordt om 10.30 uur gepubliceerd.

En dan nog even dit

Iemand verwacht beweging vandaag:

Stock market futures are up again, but the Chinese offshore #yuan has weakened to its lowest level against the #USD this year. Correlation between stock market #volatility and the yuan has risen in recent years. pic.twitter.com/THGRiQ0fvl — jeroen blokland (@jsblokland) June 10, 2019

Wat is dit nou weer? De meeste artiesten kunnen best een hotelkamertje in het Amstel betalen.

D66 wil lager hoteltarief voor artiesten: ‘Anders komen er alleen nog boybands’ https://t.co/8zAlHG3xO3 via @parool — Kari-Anne Fygi (@KAFygi) June 10, 2019

Totale scheefgroei in het Europese voetbal?

Van der Sar: “We won the league, we won the cup, and we were very close to the final of the Champions League. Yet we still have to play 2 qualification rounds to qualify for the CL. This can’t be good. Someone needs to explain why number 4 of La Liga does qualify.”



Spot on. pic.twitter.com/rO8RlNrFMS — AFC Ajax ?? (@TheEuropeanLad) June 8, 2019

Grote fusie in de defensiesector in de VS:

United Technologies and Raytheon are merging to create an aerospace and defense powerhouse, the two companies announced https://t.co/VvDdrSgThm pic.twitter.com/KSgfRBUikT — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 9, 2019

Tot slot: het wordt prachtig weer vandaag, terecht dus een mooie Pinksterdag:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.