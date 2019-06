Slot: Slechte cijfers, hogere beurs

De AEX (+1,8%) herstelt zich enigszins van die beroerde meimaand. Toch kwamen er deze week zwakke macro's langs. Met name het Amerikaanse banencijfer viel vies tegen.

Er kwamen in de maand mei slechts 75.000 arbeidsplaatsen bij, daar waar de markt uitging van 185.000. Slecht nieuws is goed nieuws, want de kans op een renteverlaging neemt hierdoor toe. Als beleggers ergens gek op zijn dan is het wel een lagere rente.

De beroerde macro's bleven niet beperkt tot Amerika. Met name Duitsland is weer de sjaak. Zowel de inkoopmanagersindex voor de industrie (44,3) als industriële productie (-3,7% MoM) zijn niet iets om trots op te zijn.

Wederom waren de cijfers over mei slechter dan verwacht. Gelukkig maakt het de markt allemaal niets uit en kunnen we proostend het weekend in.

ASR en NN Group omhoog

Verzekeraars ASR (+4,9%) en NN Group (+6,4%) kenden een uitstekende week. Vandaag werd bekend dat laatstgenoemde de strijd om Vivat heeft gewonnen.

NN Group neemt de schadeverzekeringstak over voor €416 miljoen. Daar komt nog een bedrag van €150 miljoen voor achtergestelde leningen bij. Het management verwacht dat er vanaf 2022 synergievoordelen ter waarde van €50 miljoen per jaar optreden.

Aangezien de solvabiliteitsratio van de verzekeraar dik in orde is, juichen de aandeelhouders deze overname toe. Beleggers in ASR staan ook te juichen, maar dat is omdat het bedrijf achter het net vist.

Dat klinkt misschien vreemd. ASR wilde Vivat echter in zijn geheel overnemen. Om dit te financieren moest er dan een emissie komen. Daar kan dus een groot kruis door. Groeien wordt nu lastig, maar het dividend van €1,74 (4,8%) kan gewoon gehandhaafd blijven.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De laatste jaren hebben beide verzekeraars het erg goed gedaan op de beurs. ASR blinkt met een totaalrendement van 100% uit, maar ook de aandeelhouders van NN Group hebben met een winst van 60% niets te klagen.

VS niet te houden

De Amerikaanse indices zijn deze week niet te houden. Zelfs de Nasdaq gaat ruim 4% omhoog. Daar zag het maandag niet naar uit. Grote technologie-aandelen zoals Alphabet, Facebook en Amazon gingen hard onderuit op het bericht dat er een onderzoek naar de drie bedrijven werd gestart.

De drie ondernemingen zouden misbruik hebben gemaakt van hun marktmacht. Of de topmannen echt wakker liggen van dit nieuws is echter de vraag. Alphabet boekte afgelopen jaar een winst van $30 miljard. Dan maakt een boete van $1 á 2 miljard niet uit.

Rentes

Geen gezeik iedereen rijk. Obligatiehouders hebben een feestelijke dag. De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen wederom fors. De Nederlandse yield noteert 0,09% negatief.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +1,8%

AEX deze maand +1,8%

AEX dit jaar +12,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +15,3%

AEX

Het maakt niet uit of u defensieve- of cyclische aandelen in portefeuille heeft. Vrijwel alle hoofdfondsen staan in het groen. Alleen Adyen (-1,8%) en Philips (-0,1%) zijn de vreemde eend in de bijt. Het gerucht gaat dat China onderzoekt of Philips steekpenningen heeft aangenomen.

Aalberts (+6,1%) waagt een goede poging om het verlies in mei goed te maken. Zoals gebruikelijk kwam er geen nieuws langs over het bedrijf. Nog een procentje te gaan en Heineken (+3,3%) zet een all time high op het bord.

AMX

Beleggers kunnen niet wachten op de Capital Markets Day van TKH (+11,9%). Het technologiebedrijf geeft komende woensdag een update over haar strategie. De CMD verliep bij PostNL (-4,4%) juist desastreus. Sindsdien is de koers ruim 30% gedaald.

Partijen staan niet in de rij om de Portugese activiteiten van Altice (-5,7%) over te nemen. Het management rekent op een opbrengst van €5 miljard, maar de waarde van het glasvezelnetwerk wordt geraamd op €3 á €4 miljard.

ASCX



Opvallend dat de ASCX-fondsen juist zuidwaarts bewegen. Alleen de bouwers hebben de smaak te pakken. VolkerWessels (+8,0%) is zelfs de topper van de week. Pharming (-2,7%) lijkt de kracht een beetje kwijtgeraakt. Het biotechbedrijf sluit op de laagste koers sinds 28 december.

Volgende week

