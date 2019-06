quote: J.Me schreef op 10 jun 2019 om 13:41:

Heeft Post.nl ook niet zelf bijgedragen aan het ter ziele gaan van de postmarkt? Iedere keer was het antwoord op dalende postvolumes: we verhogen de prijs van de postzegel. Inmiddels is de prijs van postzegels zo hoog, dat ik wel drie keer nadenk voordat ik iemand een verjaardagskaart stuur. En eigenlijk is dat ontzettend jammer.

Ja, dat erkennen ze ook in hun reactie op de postwet 2009, ze zien dat versobering van de UPD ook een keer ophoudt en postzegels verhogen ook niet eeuwig door kan gaan. Vandaar dat ze niet uitsluiten dat mogelijk ooit een vorm van subsidie noodzakelijk is. Van een commercieel bedrijf kun je immers niet verwachten dat ze een, mocht het zover komen, verlieslatende posttak in stand blijven houden.Populistische opmerkingen die je her en der leest dat de belastingbetaler dan het rendement van aandeelhouders zouden spekken, getuigen van weinig realisme. De aandeelhouder heeft de afgelopen jaren het resultaat van de pakjestak grotendeels afgestaan om de posttak overeind te houden, maar dat kan niet eeuwig blijven doorgaan.De suggestie van Nico dat de overheid een groot belang moet nemen is niet zo gek. Dit gebeurt in andere landen, zoals België, ook.Omdat Sandd de andere grote speler is, zal dan wel eerst de fusie moeten doorgaan en afgerond. Anders valt het niet uit te leggen ten opzichte van Sandd. Ik denk dat we naar een groot eindspel kijken van de brievenpostmarkt de komende jaren.Wat dan over kan blijven is postnl als grootste pakjesboer in NL met potentie rn volledige focus op pakjes, waardoor beter gereageerd en geanticipeerd kan worden op (nieuwe) concurrentie en veranderingen in e-commerce.Zo is hoe ik het graag zou zien, of het zo gaat uitpakken zullen we zien. De privatisering van ptt is gewoon grotendeels mislukt, dat moet de politiek nu niet meer blijven ontkennen.