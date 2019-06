Arend Jan geniet van een welverdiende vakantie dus heb ik de eer om deze keer de vooruitblik te doen. Centraal staan de historisch lage rente en natuurlijk PostNL.

All time low

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Nederlandse tienjaarsrente tikte afgelopen vrijdag een all time low aan. Beleggers zijn maar liefst 0,09% bereid te betalen om hun geld tien jaar uit te lenen aan de Nederlandse staat.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het is bijna ondenkbaar dat de Nederlandse overheid ooit meer dan 10% moest betalen over haar schulden. Ok, dat is een vrij extreem percentage. Maar dat is die yield van -0,09% ook. Dit soort niveaus horen eigenlijk bij een recessie.

Daar is geen sprake van. De economische ramingen zijn weliswaar neerwaarts bijgesteld, maar toch wordt er nog een groei verwacht van 1,5% dit jaar. Ook de prijzen stijgen gewoon door.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Soms zit er een kleine correctie in, maar de trend is duidelijk omhoog. Als de prijzen oplopen, is het niet meer dan logisch dat beleggers een vergoeding willen voor het geld dat zij uitlenen. Afgezien van het risico, wordt die ene euro steeds minder waard.

ECB bedankt?

Het is de Europese Centrale Bank die met haar stimulerende beleid verantwoordelijk is voor deze ontwikkeling. De rentes worden al tijden op 0% gehouden en er zijn de laatste jaren nogal wat obligaties opgekocht. Naast de stijgende winsten is dit de trigger geweest voor de enorme bullmarkt sinds 2009.

Ondanks de oplopende koersen is het geen ontwikkeling waar ik erg vrolijk van word. Het rente-instrument kon in het verleden prima worden gebruikt om de schommelingen in de conjunctuur te temperen. Op het moment de rente 0% is in tijden van hoogconjunctuur, wat kan de ECB dan nog doen in tijden crises?

Vrij weinig lijkt mij. Door de extreem lage rentestand worden landen zoals Italië niet bepaald aangemoedigd om hun begroting in orde te maken. Geld lenen is immers spotgoedkoop en de problemen zijn dan maar voor een nieuwe regering.

Hier staat tegenover dat het beleid van ECB-voorzitter Mario Draghi er wel mede voor heeft gezorgd dat de Europese Unie nog in zijn huidige vorm bij elkaar is. In 2011 waren er genoeg guru's die dachten dat Griekenland als eerste land zou uittreden en dat er meerdere zouden volgen. Daar is het gelukkig niet van gekomen.

Koersen fors omhoog

Of we nou blij worden van de bemoeienis uit Brussel of niet, het is voor ons als aandelenbeleggers toch wel prettig geweest dat Draghi het vertrouwen in de eurozone herstelde. Na zijn speech met de fameuze woorden: 'whatever it takes', zijn de Europese indices omhoog gevlogen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Eurostox 50 is sinds de toespraak met 90% gestegen. De AEX doet daar met een plus van 110% nog zelfs een schepje bovenop. Oftewel, een jaarrendement van 11,1%. Dat gaat u op uw spaarrekening zeker niet halen. Zelfs de vermogensrendementsbelasting kunt u met dit soort rendementen lachend afbetalen. Ok, het moet ook weer niet te gek worden.

Conclusie van het verhaal is dat het beleid van centrale banken weldegelijk positief kan worden belicht. Alleen is het nu doorgeschoten, waardoor we in Nederland opgescheept zitten met een lage rente die niet past bij de huidige stand van onze economie.

In de boardroom met Herna Verhagen (PostNL)

Het event van de week is het interview van Euronext met PostNL CEO Herna Verhagen. Ook collega Nico zal haar dinsdagavond enkele vragen stellen. Het gesprek duurt een uur en er is voldoende stof om over te praten.

Dalende postvolumes en de lagere marges op pakketten zorgen ervoor dat er onderaan de streep minder geld wordt verdiend. Daar komt bij dat beleggers door de overname van Sandd het dividend de komende twee jaar kunnen vergeten.

Als er dan ook nog een fors investeringsplan voor het distributienetwerk uit de hoge hoed wordt getoverd, dan kunt u de koersreactie wel raden.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sinds het aantreden van Herna Verhagen als CEO, is de koers van PostNL bijna gehalveerd. Dat terwijl de AEX ongeveer 130% is gestegen.

Lichtpuntjes zijn er ook

'Aan de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen', is een bekend Nederlands gezegde. Dat zou voor PostNL misschien ook kunnen gelden. Door de enorme koersdaling is de getaxeerde koerswinstverhouding voor dit jaar gedaald naar 5,6.

Gezien al het slechte nieuws is er een reden voor deze lage waardering. Toch zijn er ook lichtpuntjes te vinden. Binnen een paar maanden worden waarschijnlijk de verlieslatende Duitse- en Italiaanse activiteiten verkocht. Als de overname van concurrent Sandd een feit is, kunnen de bezorgers van PostNL eindelijk met een gevulde tas de post rondbrengen.

Dat is natuurlijk weer goed voor de marges. Enige probleem is dat het allemaal zo lang duurt bij de post- en pakketbezorger. Dit in combinatie met het geschrapte dividend zorgt voor veel chagrijn bij beleggers. Het is aan Verhagen komende dinsdag om het sentiment enigszins te laten keren.

Agenda

De beurzen zijn met tweede pinksterdag gewoon geopend. Wij houden u hier dus gewoon van op de hoogte. Het is een vrij rustige beursweek, al komen er woensdag inflatiecijfer langs uit China. Donderdag volgen Nederland en Duitsland.

Het zwaartepunt van de week ligt op vrijdag. Dan weten we meer over de Chinese industriële productie en detailhandelsverkopen. Dit zijn cijfers waar de markten nog weleens op willen bewegen. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse winkelverkopen. Kortom, er is genoeg te doen.