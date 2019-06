Fondsenrondje: Even geen zorgen

Ondanks beroerde cijfers over de Duitse economie stijgt de AEX met 1,0%. Hiermee kunnen we alleen de Fransen (+1,3%) niet bijbenen.

Er is eerlijk gezegd weinig reden tot optimisme vandaag, want de daling van de Duitse industriële productie is veel forser dan gedacht (-3,7% vs -0,5% MoM). Ook over de import- en exportcijfers kunnen we het maar beter niet hebben. Misschien dat de DAX (-0,5%) daarom wat achter blijft.

Ook vanuit China was er nieuws. Yi Gang, voorzitter van de Chinese Centrale Bank, gaf aan dat er nog ruim voldoende beleidsinstrumenten over zijn om in te zetten gedurende de handelsoorlog met de VS. Hij zei dat de rente kan worden verlaagd en de kapitaalseisen voor banken kunnen worden versoepeld.

Of we nou blij moeten worden van dit soort headlines is de vraag. Het lijkt erop dat Gang zich al schrap zet voor een eventuele escalatie van het conflict. Dat is natuurlijk zijn taak, maar het is wederom een signaal dat de Chinezen het hard willen spelen. Zo lijkt er vooralsnog geen licht aan het einde van de tunnel.

NN verslaat ASR

ASR (+6,1%) wordt in de strijd om Vivat verslagen door NN Group (+2,4%). De details van deze deal komen aan bod in het artikel van IEX Premium. Hier ga ik er dus maar even niet op in.

De aandeelhouders van ASR lijken blij dat de overname niet doorgaat. Er was dan namelijk een emissie nodig geweest. Misschien geeft deze analyse van de IEX beleggersdesk een extra zetje in de rug.

Wat mij vooral opvalt, is dat ook NN Group fors oploopt vandaag. Meestal daalt de koers van de overnemende partij. Echter, alleen de schadetak van Vivat wordt overgenomen en met een solvabiliteit van 207% is een emissie niet nodig. Zelfs het aandeleninkoopprogramma van €500 miljoen blijft intact.

Banencijfer om 14.30 uur

Het belangrijkste cijfer van de maand komt vanmiddag weer langs. Dat is natuurlijk het Payroll Report. De markt gaat ervan uit dat er in Amerika 185.000 banen bij zijn gekomen.

De schattingen zijn al iets naar beneden bijgesteld, omdat het ADP banenrapport vies tegen viel. Dat leidde ertoe dat de beurzen een deel van de winst weer moesten prijsgeven. Nu maar hopen dat de soep dit keer niet zo heet gegeten wordt. In het liveblog houden wij u hiervan op de hoogte.

Brede markt

De AEX gaat 1,0% omhoog en presteert iets beter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,4% en noteert 13,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,06%) en Duitse (-0,23%) rente dalen marginaal.

Goud (+0,0%) doet helemaal niets.

Olie: WTI (+1,8%) en Brent (+1,8%) lopen hard op. Die $74 die er eind april op het bord stond, is nog ver weg.

Bitcoin (+3,2%) gaat mee omhoog.

Het Damrak

Aegon (+2,2%) was ook een kandidaat om Vivat over te nemen, maar vist naast het net. Het maakt beleggers niets uit.

(+2,2%) was ook een kandidaat om Vivat over te nemen, maar vist naast het net. Het maakt beleggers niets uit. Unibail Rodamco (-0,6%) en Eurocommercial Properties (-0,6%) zijn helaas weer de lelijke eendjes op het Damrak.

(-0,6%) en (-0,6%) zijn helaas weer de lelijke eendjes op het Damrak. Cyclische aandelen zoals Aalberts (+1,8%), ArcelorMitta l (+1,9%) en ASML (+1,6%) gaan iets harder omhoog dan de defensieve havens.

(+1,8%), l (+1,9%) en (+1,6%) gaan iets harder omhoog dan de defensieve havens. Toch doen sterke namen, zoals Royal Dutch Shell (+1,1%) en Heineken, (+0,8%) het niet onverdienstelijk.

(+1,1%) en (+0,8%) het niet onverdienstelijk. PostNL (-0,1%) houdt zich kranig. Vanochtend werd Bpost (-8,0%) op de verkooplijst van Goldman Sachs gezet. Het koersdoel gaat €1,50 omlaag naar €8,50.

(-0,1%) houdt zich kranig. Vanochtend werd (-8,0%) op de verkooplijst van Goldman Sachs gezet. Het koersdoel gaat €1,50 omlaag naar €8,50. Aperam (+1,1%) heeft nauwelijks last van die enorme koersdoelverlaging van ING. Het aandeel gaat naar €25 van €50 en het advies blijft houden. Het is eerlijk gezegd een beetje mosterd na de maaltijd.

(+1,1%) heeft nauwelijks last van die enorme koersdoelverlaging van ING. Het aandeel gaat naar €25 van €50 en het advies blijft houden. Het is eerlijk gezegd een beetje mosterd na de maaltijd. TKH (+2,8%) zet de rally van gisteren door.

(+2,8%) zet de rally van gisteren door. Takeaway.com (+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+1,9%) zet een nieuwe all time high op het bord. De bouwers shinen vandaag. Vooral VolkerWessels (+3,3%) gaat hard omhoog.

(+3,3%) gaat hard omhoog. Pharming (-2,3%) is de bleeder van de dag.

(-2,3%) is de bleeder van de dag. Marel de IJslandse parel stijgt maar liefst 8% op zijn eerste beursdag. Dat is nog eens een warme ontvangst.

