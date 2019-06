Liveblog: Aperam, Marel, NN en ASR

Update 10:00 uur: Aperam

Aandeel vergeten ING? Dit is wel heel drastisch, maar dat was die €50 ook in het licht van het koersbord en de trend sinds een tijdje.

Aperam: naar €25 van €50 (hold) - ING

Dit is de hele consensus voor Aperam, dat is gehalveerd sinds de handelsoorlog en de economische neergang zeg maar in januari vorig jaar begonnen en in de cijfers van het roestvrijstalen bedrijf begonnen te hakken. Dat zag zo te zien niemand aankomen, helaas.

Het aandeel is niet duur, dat wel, maar van grote broer ArcelorMitaal (4,9 keer de verwachte winst) weten we dat wat spotgoedkoop is, nog heel veel spottergoedkoperder kan worden. De winstontwikkeling blijft haperen volgens de analisten en het aandeel blijft kwetsbaar voor conjunctuur en handelsoorlog.

Update 09:30 uur: Biotech in de bocht

De koers bewandelde trouwens de omgekeerde weg, maar dit even terzijde pic.twitter.com/C7Mdd8aabQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 juni 2019

Update 09:15 uur: Verzekeraars

NN gaat prima op de koop van de schadeboedel van Vivat. ASR gaat nog harder, misschien omdat er geen emissie komt? Aegon doet al leuk. Omdat het 20-19 is kijk ik ook bij de rentes of er vanuit die hoek invloed is, maar daar gebeurt nagenoeg niets. De beurs op z'n inclusiefst, iedereen winnaar dus:

NN, ASR, Aegon, staat én belastingbetaler profiteren.

NN Group wint strijd om Vivat #NNGroup https://t.co/YfiDCK3XBF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 juni 2019

Ah, Nico moet al de emissie denken:

Update 09:05 uur: Marel

Dit is de eerste tik, intussen staat er al meer. Mazzel voor Marel om net op een plusdag te debuteren.