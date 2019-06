Update 14:45: Vergrijzing

De vergrijzing treffend in beeld gebracht. Dan toch maar langer doorwerken? (NK)

De vergrijzing is nog maar net begonnen: over 5 jaar zullen er in Nederland voor het eerst in de geschiedenis meer bejaarden dan jongeren zijn pic.twitter.com/RZJotUpUXN — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) June 7, 2019

Update 14:35: Banken omlaag

Het tegenvallende banenrapport zorgt ervoor dat ING (-0,6%) en ABN Amro (-0,3%) in het rood duiken. Wellicht is de kans op een renteverlaging in de VS groter geworden. Dat is natuurlijk niet goed voor de banken. Aegon (+1,5%) noteert nog een keurige plus van 1,4%, maar die winst was vanochtend ook groter (NK).

Update 14:30: +75K

Er zijn in de maand mei slechts 75.000 banen bijgekomen. Dat is 110.000 minder dan waar de markt vanuit ging. De werkloosheid in de VS bedraagt 3,6% en de lonen stegen met 0,2% maand op maand. Ook de loongroei valt dus iets tegen, omdat de consensus op een plus van 0,3% lag.

Die tegenvallende loongroei kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Als werknemers er relatief weinig salaris bij krijgen, kunnen zij ook nauwelijks meer geld uitgeven. Aan de andere kant is het wel goed voor de marges van bedrijven. De AEX zakt 0,2% op dit cijfer en noteert 0,8% in het groen. Met name de dollar verzwakt. De euro is nu 1,131 waard ten opzichte van de dollar (NK).

In de onderstaande grafiek ziet u de maand-op-maandgroei van het aantal Amerikaanse arbeidsplaatsen.



Update: 14.00: DSM op all time high

De aandeelhouders van DSM moeten genoeg geld overhebben voor de vrijdagmiddagborrel. Zojuist tikte het chemie- en biotechnologieconcern weer een nieuwe all time high aan. Op lange termijn ziet het plaatje er helemaal goed uit.



In twintig jaar is het aandeel 1200% gestegen. Dit betekent een jaarrendement van 13,7%. De AEX komt in de verste verte niet in de buurt (NK).

Update: 13:50: Leuk voor tussendoor

Vrij weinig Nederlanders hechten waarde aan de Nations League. Ten minste, al zij ervoor moeten betalen (NK).

Wat is winst in de Nations League ons waard? Mannen hebben er in elk geval veel vaker iets voor over dan vrouwen. #ING #NEDENG #NationsLeague pic.twitter.com/gRu4MRjFFW — ING Economie (@INGnl_Economie) June 6, 2019

Update 12:45: Facebook dist Huawei

Na Google nu ook Facebook:

EXCLUSIVE: Facebook no longer allowing pre-installation of its apps on Huawei phones https://t.co/uoLTflimDP via @katielpaul pic.twitter.com/P5pC3SVQmP — Reuters Top News (@Reuters) 7 juni 2019

Anekdotisch, zeker, maar toch: BelSimpel meldt dat de verkopen van Huawei-telefoons met 40% is gedaald.

Dit is het grote verhaal en de grote vraag. De Koude Oorlog in de vorige eeuwe tussen VS en Sovjet Unie was vooral een wapenwedloop. Krijgen we er nu een tussen VS en China? Een technologische koude oorlog, want beide landen zijn niet zo dom om elkaar militair uit te dagen, toch? Hopelijk dan.

Laatste nieuws, volgens telecomlobbygroep GMSA - zeg maar hoe betrouwbaar u dat acht - gaat het uitsluiten van de Chinezen voor 5G $62 miljard kosten en duurt de uitrol van het netwerk achttien maanden langer. En bij wie slaat dat risico neer volgens de lobby? U raadt het al.

The 55-billion-euro estimate reflects the total additional costs implied by a full ban on purchases from Huawei and Chinese peer ZTE for the roll out of 5G networks in Europe.

“Half of this would be due to European operators being impacted by higher input costs following significant loss of competition in the mobile equipment market,” the report said. “Additionally, operators would need to replace existing infrastructure before implementing 5G upgrades.”

Europe's 5G to cost $62 billion more if Chinese vendors banned: industry https://t.co/yOocCzO0YS pic.twitter.com/jGgf336JSi — Reuters Top News (@Reuters) 7 juni 2019

Update 11:15: BuBa halveert BBP

Ach, dat zijn zulke lange projecties. Die moet je niet helemaal letterlijk en al te serieus nemen.

Niet exact gequote, die weet ik niet meer, maar wel deze strekking. Ik wist niet wat ik hoorde. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dit vorig jaar in zijn eerste persconferentie als Fed-voorman, toen een journalist hem gedetailleerd vroeg naar de langetermijn- economische en inflatieschattingen, die Powell zelf net had gegeven.

Dat had ik nog nooit meegemaakt. Schattingen van de centrale banken zijn toch een beetje het heilige der heiligen (op de beurs), toch? Powell zaagde dit met die zin af. Vandaag volgt helaas weer bewijs. De BundesBank stript eventjes haar eigen verwachtingen en niet zo'n beetje ook: BBP-groei 2019 van 1,6% naar... 0,6%.

Achtung!

En die 1,6% was nog maar drie maanden oud... Dit is echt in de categorie ING dat Aperam op €25 van €50 zet, nadat het het aandeel al -50% deed. Kortom, de BuBa roept ook maar wat. Genoeg stuurman-aan-walcommentaar nu van mij: de toekomst voorspellen is en blijft voor kermiswaarzegsters en niemand anders.

Zeker op de beurs moeten we ergens vanuitgaan voor de toekomst en veel beter dan schattingen is er nu eenmaal niet. Dat geldt ook voor de analisten met hun aandelenschattingen en koersdoelen.

Update 11:00 uur: Google

Heeft Google een punt, of is het gewoon bang dat misschien een Chinese concurrent van Android ook in het Westen aanslaat, of het bedrijf in ieder geval marktaandeel kost? Allebei kan ook.

While the sanctions are expected to hurt Huawei in the short term, industry experts say it could force the company - and other Chinese firms - to become self-reliant by developing more home-grown technologies, hurting the dominance of American companies such as Google in the longer term.

Google in particular is concerned it would not be allowed to update its Android operating system on Huawei smartphones, which it argues would prompt the Chinese company to develop its own version of the software, FT reported, citing people briefed on Google’s lobbying efforts.

The search giant argued a Huawei-modified version of Android would be more susceptible to being hacked, the newspaper said.

Google flags U.S. national security risks from Huawei ban: FT https://t.co/K474sUqutW pic.twitter.com/nK6mOxOEgK — Reuters Top News (@Reuters) 7 juni 2019

Voor de FT-inloggers is hier het originele bericht:

Google warns of US national security risks from Huawei ban https://t.co/R4J3G6WGw3 — Financial Times (@FT) 7 juni 2019

Update 10:00 uur: Aperam

Aandeel vergeten ING? Dit is wel heel drastisch, maar dat was die €50 ook in het licht van het koersbord en de trend sinds een tijdje.

Aperam: naar €25 van €50 (hold) - ING

Ik weet niet van hoe laat het advies is - in mijn databak dook die om 09:53 uur op - maar ik zie geen effect. Misschien niet vreemd bij toch een beetje zo'n mosterd-na-de-maaltijd-advies, om het oneerbiedig te zeggen.

Dit is de hele consensus voor Aperam, dat is gehalveerd sinds de handelsoorlog en de economische neergang zeg maar in januari vorig jaar begonnen en in de cijfers van het roestvrijstalen bedrijf begonnen te hakken. Dat zag zo te zien niemand aankomen, helaas.

Het aandeel is niet duur, dat niet, maar van grote broer ArcelorMittal (4,9 keer de verwachte winst) weten we dat wat spotgoedkoop is, nog heel veel spottergoedkoperder kan worden. De winstontwikkeling blijft haperen volgens de analisten en het aandeel blijft kwetsbaar voor conjunctuur en handelsoorlog.

Update 09:30 uur: Biotech in de bocht

Even een dolletje tussendoor.

De koers bewandelde trouwens de omgekeerde weg, maar dit even terzijde pic.twitter.com/C7Mdd8aabQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 juni 2019

Update 09:15 uur: Verzekeraars

NN gaat prima op de koop van de schadeboedel van Vivat. ASR gaat nog harder, misschien omdat er geen emissie komt? Aegon doet al leuk. Omdat het 2019 is kijk ik ook bij de rentes of er vanuit die hoek invloed is, maar daar gebeurt nagenoeg niets. De beurs op z'n inclusiefst, iedereen winnaar:

NN, ASR, Aegon, staat én belastingbetaler profiteren.

NN Group wint strijd om Vivat #NNGroup https://t.co/YfiDCK3XBF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 juni 2019

Ah, Nico moet al de emissie denken:

Update 09:05 uur: Marel

Dit is de eerste tik, intussen staat er al meer. Mazzel voor Marel om net op een plusdag te debuteren.