Veel succes op de Nederlandse beurs Marel en dat het maar een mooi aandeel mag worden:

Nog meer groot nieuws: NN en Athora nemen Vivat over en de eerste krijgt weer Viva Schadeverzekeringen voor €416 miljoen. Er wordt geen totale som bekend gemaakt? Geen ASR (en een emissie) en Allianz dus.

Marktbreed staan we volgens de networks hier hoger op, dit ene regeltje:

*U.S. WEIGHS DELAYING MEXICO TARIFFS AS TIME FOR DEAL RUNS SHORT — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Hoe dan ook, aandelen staan nu wat hoger, obligaties doen vlak, de dollar trekt aan, olie loopt op en... Oh ja, Beyond Meat deed nabeurs New York +18,1% op Q1-cijfers. Bizar. Het was zelfs meer dan 20%. Hongkong en China zijn dicht en we doen het met het Payroll Report, ofwel arbeidsmarktdata VS.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, ofwel er is behalve NN en Marel niks te doen:

07:52 Sanofi vindt nieuwe topman bij Novartis

07:15 Marel voor 3,70 euro per aandeel naar Damrak

07:10 NN en Athora nemen verzekeraar Vivat over

07:09 Industriële productie gekrompen

06 jun Beyond Meat overtreft verwachtingen

06 jun Handelshoop geeft Wall Street steun in de rug

06 jun 'VS denken aan uitstel importheffingen Mexico'

06 jun Wisselend beeld op Wall Street

06 jun Ook pakketpunten Bol.com bij Delhaize-supers

Analistenadvies is er ook nog niet, maar de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent alleen nog het Payroll Report en zowel het Nederlandse (-0,6%) en het Duitse industriële productiecijfer(-1,9%) vallen tegen.

06:30 Nederland industriële productie apr

08:00 Duitsland industriële productie apr -0,2% MoM

09:00 Hunter Douglas notering €2 ex-dividend

09:30 Beursgang Marel

14:30 VS Non-Farm Payrolls mei 190K

14:30 VS werkloosheidspercentage mei 3,7%

14:30 VS loongroei mei 0,3% MoM

Strong U.S. jobs growth expected in May, trade tensions a threat https://t.co/QpGACR3Wrx pic.twitter.com/rqK8iVBngB — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 juni 2019

Wat een beursverhaal is dit:

Beyond Meat sparks a food fight, aiming for the meat aisle https://t.co/FAnzxPxpXI pic.twitter.com/qRnBfTuPRH — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 juni 2019

U hoeft het alleen nog maar op te eten. En te betalen:

Walmart relaunches service that offers the delivery of groceries directly to shoppers’ refrigerators https://t.co/t18cnKlgeY by @nanditab1 $WMT pic.twitter.com/3Ave32jo4i — Reuters Business (@ReutersBiz) 7 juni 2019

Natuurlijk, kan maar één kant op #duh

A new $100 million investment firm, Darma Capital, is opening to investors who want to bet that digital assets such as Ether are poised for a 10-year bull run https://t.co/C2GVWD1T1A — Bloomberg Crypto (@crypto) 6 juni 2019

Zoiets vermoedde u al?

Top bankers are warning that the offshore oil industry's debt woes aren't over https://t.co/YJjk3T0vRH — Bloomberg (@business) 7 juni 2019

Omdenken?

Google warns the White House that it risks compromising U.S. national security if it goes ahead with a Huawei ban, the Financial Times reports https://t.co/Is9TcKLtRz — Bloomberg (@business) 7 juni 2019

De AEX zal niet veel anders zijn:

Good Morning from #Germany where listed comps are majority owned by foreign investors. 85% of the Dax is now in foreign hands. North American and British investors currently hold 54.1% of the shares in the 30 Dax comps. German holdings decrease to 15.3% in 2018 from 17.1% in 2016 pic.twitter.com/ssEEuYnWuy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 juni 2019

Prettig weekend alvast:

