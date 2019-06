TA: Technisch herstel nu dalende trends breken

Mexico heeft onder dreiging van Trump's sancties ingestemd met maatregelen tegen illegale immigratie. Na drie dagen onderhandelen hebben de Verenigde Staten en Mexico een akkoord bereikt over de aanpak van illegale immigratie vanuit Mexico naar de VS. De voor maandag geplande invoering van importheffingen op Mexicaanse producten wordt daarmee opgeschort.



Nu de invoering van importheffingen op Mexicaanse producten voor onbepaalde tijd van de baan is, kunnen beleggers opgelucht ademhalen. Eind vorige week werd in het herstel van de meeste beurzen de korte dalende trends gebroken, waarmee er weer wat hoop komt in de markten.

AEX-index heeft de dalende toppenlijn gebroken

De Nederlandse beurs beweegt boven steun 538,70 (bodem van 25 maart). De AEX-index heeft de correctieve beweging naar boven gebroken, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli 2018) noodzakelijk.







Dow Jones breekt het neerwaartse trendkanaal

Wall Street komt er wat beter bij te liggen nu de dalende trend van de Dow is verlaten. We verwachten een consolidatie. Indien de US 30 index er ook in slaagt om de weerstand rond 26.000,00 (gevormd op 15 mei) te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op. Van belang is dat steun 24.680,57 (bodem van 3 juni) weet stand te houden.









S&P 500 index veert op vanaf de steun

De S&P 500 index heeft een serie met lagere toppen afgebroken, hierdoor komt de US 500 index er wat beter bij te liggen. Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven weerstand 2.940,91 (gevormd op 21 september 2018) noodzakelijk. Bij een daling onder steun 2.722,27 (bodem van 8 maart) zal het technische beeld van de US 500 index verzwakken.









Amerikaanse technologiebeurs laat dalende trend achter zich.

Het technische plaatje van de Nasdaq Composite index verbetert nu de dalende trend is gebroken. Een meer consoliderend koersverloop mag nu worden verwacht. Het beeld klaart pas verder op indien de weerstand 8.133,30 (gevormd op 30 augustus 2018) wordt gebroken. De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, biedt steun rond 7.225,14 (bodem van 8 februari).



TA: Géén paniek (kan altijd nog)!

De kwaliteitsindicatoren van onze beurs geven nog geen paniek aan, althans volgens de Nederlandse moneyflow, call/put ratio en VIX index.



Volgens de maandelijkse Bull/Bear Enquête van IEX heeft het beleggerssentiment afgelopen week een flinke duikvlucht gemaakt. De IEX Bull/Bear Indicator staat nu negatief (48,4), waarmee de zwakste stand in zeven jaar is gezien.

Sinds 2013 is de stemming eigenlijk voortdurend bullish en optimistisch geweest. Lees hier het volledige verslag van de IEX Bull/Bear enquête.

Handelsoorlog

En héél verrassend (maar niet heus): door de escalerende handelsoorlog is de Nederlandse belegger negatiever over de economie gaan denken.

Volgens de waarnemers van de Bull/Bear kom je zo'n forse duikeling in het beursklimaat niet vaak tegen. Met dank aan president Trump zijn particuliere beleggers wereldwijd in de stress gesprongen.

Trump, Trump en nog eens Trump

Niet alleen Wall Street heeft hier last van, ook Europese beurzen laten het kopje hangen. Toch is dit enkel sentiment, onder andere weergegeven door krantenkoppen, dat de stemming bepaalt. We zien op het journaal bijna dagelijks wat Trump nu weer heeft geflikt.



Maar wat zeggen de technische indicatoren hierover? Nog objectiever is te meten met welke beursomzetten het aandelenspektakel zich voltrekt.

Dan valt op dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. De omzetten zijn de laatste weken niet steviger dan normaal.

Met andere woorden, het sentiment is zwak, de correcties zijn flink, maar op basis van het omzetprofiel wordt er niet agressief verkocht. Zie hieronder de moneyflow van de Nederlandse beurs.

Geen paniek

Verder beweegt ook de Nederlandse paniekbarometer, de VIX, per saldo zijwaarts, een teken van relatieve rust onder beleggers.

En last but not least, laat ook de Amsterdamse call/put ratio geen extreme uitslagen zien. Deze suggereert niet dat de Nederlandse belegger massaal in puts vlucht.

Correctieve fase AEX intact

Feit is dat de AEX het dalende toppenlijntje (het blauwe stippellijntje) nog niet heeft weten te breken. De poging van donderdag om uit te breken strandde, waarna de AEX op het laagste punt van de dag afsloot.

Nu wordt een nieuwe poging gewaagd om uit te breken.





Geen grote kapitaalvlucht

De moneyflow indicator van de Nederlandse beurs maakt pas op de plaats. Er is sprake van evenwicht tussen kopers en verkopers. De laatste dagen stijgt deze indicator zelfs.



Nederlandse paniekbarometer slaat niet uit

De Nederlandse VIX-index kijkt opzij. Er is sprake van rust onder Nederlandse beleggers. De laatste dagen daalt deze indicator zelfs.





Niet in puts

De call/put ratio van de Nederlandse beurs noteert een neutrale waarde. Nederlandse beleggers vluchten niet massaal in puts. Wel is er een tijdelijke dip geweest eind mei, wat een afname van de handel in calls suggereert.

De rode lijn in de grafiek hieronder neigt wel omlaag. Dat is een teken dat er gemiddeld wel meer puts worden aangeschaft. Deze lijn geeft het 12-daags (exponentieel) gemiddelde van de call/put ratio aan.

De rode lijn filtert de wilde bewegingen uit tot een meer vloeiende lijn. Hierdoor gaat de nuance van de actualiteit enigszins verloren, maar wordt de onderliggende trend wel goed blootgelegd. Vooralsnog neigt die naar onderen.



De Amsterdamse call/put ratio is een zogenaamde "contraire" indicator. Onder extreme negatieve omstandigheden zakt deze ratio naar een zeer lage waarde onder 1. Dan is er blijkbaar te veel pessimisme.

Vaak wordt een dergelijke (oversold-)conditie gevolgd door een tijdelijk herstel.