Slot: Draghi levert onvoldoende

De beurs leek vandaag af te stevenen op een grote plus, maar daar stak Mario Draghi onbedoeld een stokje voor. Uiteindelijk houdt de AEX (+0,1%) het hoofd nipt boven water.

Er was geen professional te vinden op het Damrak die dacht aan een renteverhoging van de ECB. Dat doet voorzitter Mario Draghi dus ook niet. Hij houdt het rentepercentage op nul en handhaaft deze zeker tot en met de eerste helft van 2020.

Ook dat is geen tegenvaller, want dat is een half jaar langer dan eerder vermeld. De teleurstelling zit hem in het feit dat de depositorente niet verder wordt verlaagd. De depositorente bedraagt nu -0,4%, wat betekent dat banken 0,4% moeten betalen om overtollig geld te stallen bij de ECB.

De markt hoopte dat deze boeterente, want daar is sprake van bij een negatief percentage, zou worden verlaagd. Op dat punt stelt Draghi teleur. Dit leidde ertoe dat ING (-1,0%) en ABN Amro (-1,4%) de ochtendwinsten volledig verspeelden.

TKH

De grote winnaar van de dag is TKH met een winst van 4,5%. Het technologieconcern organiseert 12 juni een Capital Markets Day. Voor zo'n event worden alleen professionele partijen uitgenodigd, die de top van het bedrijf de hemd van het lijf vragen.

Verder komen we dan meer te weten over de strategie voor de komende drie tot vijf jaar. Specifieke marktontwikkelingen worden aangeduid en meestal krijgen de aanwezigen een demonstratie van de nieuwste technologieën.

Blijkbaar hebben beleggers er wel vertrouwen in. TKH heeft als één van de weinige cyclische bedrijven de maand mei goed doorstaan op de beurs. Ook dit jaar presteert het aandeel niet slecht met een winst van 12%. Op lange termijn ziet het er helemaal goed uit.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen vijftien jaar heeft TKH de AEX ruim weten te verslaan. Inclusief dividend boekt Twentse kabel een totaalrendement van 1150%. Omgerekend is dit een winst van 18% per jaar.

Rentes

Wederom is het kassa voor obligatiebezitters. In een brede lijn dalen de tienjaarsrentes. De Nederlandse yield noteert inmiddels 0,05% negatief.

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en presteert beter dan de DAX (-0,2%) en CAC (-0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,9% omlaag en noteert 14,3 punten.

De Amerikaanse indices stijgen 0,3%. De Nasdaq blijft iets achter met een plusje van 0,1%.

De euro klimt 0,6% en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,6%) profiteert van een zwakke dollar.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,1%) weten maar niet te herstellen.

Bitcoin (-0,7%) had deze handelsdag kunnen overslaan.

Het Damrak

Geen grote uitslagen onder de hooffondsen. Alleen Unibail Rodamco (-2,4%) zakt door het ijs. Het vastgoedfonds heeft een obligatie van $750 miljoen geprijsd. De looptijd is tien jaar met een coupon van 3,5%.

ArcelorMittal (-1,8%) kent een ouderwetse beroerde dag.

Geen gigantische volatiele beursdag, maar Flow Traders (+1,7%) gaat lekker omhoog.

Takeaway.com (+2,5%) kruipt richting een all time high. Nog 2% te gaan.

PostNL (-1,7%) sluit daarentegen op het laagste niveau aller tijden.

WDP (-0,3%) geeft de ochtendwinst prijs. Verder wil het bedrijf een joint venture sluiten met VIB Vermogen.

Adviezen

ABN Amro: naar €22 van €24 en houden - JPMorgan Cazenove

ING: naar kopen van houden en naar €12,50 van €13 - JPMorgan Cazenove

De dag van morgen