Trump heeft zich langzamerhand in de hoek gewerkt met al zijn acties. Naast de handelsoorlog, techoorlog met China heeft hij ook nog een intern VS conflict met Google, Amazon, Facebook en Apple.



Als er geen deal komt tussen de VS met China en Mexico zal een aantal bedrijven flinke klappen krijgen in de VS. Daarnaast zijn veel agrariërs (en hun achterban) in de VS ook niet blij met de acties van Trump.



Logischerwijs zou je dus denken dat Trump moet geen schuiven om zijn herverkiezing zeker te stellen. Als er wel een handelsdeal komt, dan zal Trump naar mijn beleving herkozen worden.



Alle onderzoeken naar de VS techbedrijven zijn lange termijn trajecten, maar direct en indirect hebben deze bedrijven via hun lobby netwerk ook invloed binnen de politiek. Het starten van deze onderzoeken op dit moment is strategisch gezien geen slimme zet van Trump.



Al met al verwacht ik dat er dus uiteindelijk wel een deal gaat komen met China eind dit jaar of begin volgend jaar. Met Mexico zal die deal er binnen weken zijn.



De economie van China zal dan ook weer een positieve impuls krijgen. Ik blijf echter somber over de EU omdat er geen enkele lange termijn visie is op het gebied van technologie of infrastructuur of wat dan ook. Er zijn mooie verhalen maar elke keer blijkt dat er helemaal niks van komt. Om die reden zou de EU beter kunnen worden gesplitst in drie delen die elk afzonderlijk op hun eigen tempo verder kunnen gaan met ontwikkelingen. Daarnaast moet de Euro ook vervangen worden door drie deel Euro's, voor elk blok binnen de EU een aparte Euro. Als de EU blijft vasthouden aan de Euro en aan één blok dan zal de groei minimaal blijven en de EU blijven hangen in een recessie scenario.