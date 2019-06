De Euro is gewoon een mislukt experiment gebleken. De Euro kost ons Nederlanders ondanks alle mooie verhalen over export en concurrentie positie gewoon heel veel geld. Het begon al met de omzetting van de gulden naar de Euro. Dat heeft ons al ruim 12% gekost.



Als je kijk wat de Euro heeft gekost aan gemiste rente op spaargeld en pensioenen dan praat je over tientallen miljarden welk bedrag eerder richting boven de 100 miljard komt. Opgeblazen huizenprijzen etc.



De enige oplossing is om de Euro te splitsen in drie Euro's, een Noordelijker Euro (Duitsland, Nederland ed), een Zuidelijke Euro (Frankrijk, Italie, Griekenland) en een derde Euro voor landen als Spanje, Portugal en dergelijke (landen die wel willen hervormen). Voor handel tussen die drie blokken kan een wisselkoers worden vastgesteld.