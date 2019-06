Fondsenrondje: Vrijwel alles groen

In afwachting van het rentebesluit van de ECB zet de AEX een keurige plus van 0,8% op het bord. Hiermee doen we het iets beter dan de overige Europese beurzen.



Het maakt niet uit of u defensieve of cyclische aandelen in portefeuille heeft. Zo'n beetje alle fondsen gaan in hetzelfde tempo omhoog. Hopelijk zegt ECB-voorzitter Mario Draghi vanmiddag geen gekke dingen. Om 13.45 uur is het rentebesluit (UNCH en 0,0%) en 45 minuten later begint de persconferentie.

In het liveblog houden we u op de hoogte van alle bijzonderheden in de woorden van de beste man. Daarnaast zijn we er als de kippen bij om de bewegingen op de financiële markten met u te delen, in het bijzonder de euro/dollarkoers en rentemarkt.

PostNL op laagste punt ooit

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat PostNL (-1,7%) koerst op het laagste niveau ooit. In BeursVandaag liet collega Arend Jan weten dat shorters hun posities verder uitbreiden. Met name Marshall Wace heeft er zin in met een netto shortpositie van 4,57%.

'Ieder nadeel heeft zijn voordeel', zei een voetballer met rugnummer 14 ooit. Er komt namelijk een moment dat deze partijen de aandelen weer moeten terugkopen. En wie weet verrast CEO Herna Verhagen ons komende maandag. U kunt hier nog altijd vragen insturen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De koers van PostNL is onder het niveau van 29 maart 2013 beland. Enige doekje voor het bloeden is dat de aandeelhouders wel regelmatig wat dividend hebben ontvangen. Probleem is alleen dat daar binnenkort ook de hakbijl in gaat.

Brede markt

De AEX gaat 0,8% omhoog en presteert iets beter dan de DAX (+0,5%) en CAC (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,9% en noteert 14,3 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,03%) en Duitse (-0,23%) rente blijven op hun plek.

Goud (+0,5%) gaat verder omhoog.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,4%) herstellen nauwelijks van de klappen van de laatste dagen.

Bitcoin (+0,9%) blijft relatief dicht bij huis.

Het Damrak

DSM (+2,1%) is de grootste stijger onder de hoofdfondsen en zet een nieuwe all time high op het bord.

ING (+1,1%) profiteert voorzichtig van een adviesverhoging van JPMorgan Cazenove. Het koersdoel gaat wel met €0,50 omlaag naar €12,50.

Unibail Rodamco (-0,8%) en Eurocommercial Properties (-0,5%) zijn de buitenbeentjes onder de vastgoedfondsen. Eerstgenoemde heeft een obligatie van $750 miljoen geprijsd. De looptijd is tien jaar en de vaste coupon bedraagt 3,5%.

WDP (+1,3%) en haar branchegenoot VIB Vermogen sluiten een joint venture. De analisten van KBC vinden deze krachtenbundeling een logische stap.

TKH (+4,8%) houdt op 12 juni haar Capital Markets Day. Misschien sorteren beleggers voor op een goede afloop.

Takeaway.com (+1,6%) loopt weer op richting de €80.

Nedap (+3,9%) gaat hard omhoog, maar houd er rekening mee dat het volume slechts 2100 stukjes bedraagt.

Lokaal maakt Beter Bed (+2,9%) een deel van het verlies van gisteren weer goed. Toch is de huidige koers van €3,60 treurig te noemen. Een paar jaar geleden noteerde het aandeel nog boven de €22.

Adviezen