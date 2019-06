Liveblog: Shell en TKH

Update 10:00 uur: Royal Dutch Shell.

Royal Dutch Shell staat er mooi op in WSJ. Uiteraard gaat het veel over groen. Citaatje, die he is CEO Ben van Beurden:

The company has purchased a utility, an electric-car charging business and a stake in a solar-power company, he said. Still, those electricity businesses will take several years before they can become an equal part of Shell’s portfolio along with oil, gas and chemicals.

“We better prove that first before we start putting billions and billions and billions of dollars in it,” he said. “When we prove out that this business model that we have—which is a business model of a future green utility—actually works, yes, then we are going to step seriously on the accelerator.”

We denken eerst na en maken rekensommen, voordat we ergens miljarden in plempen, vertaal ik Ben losjes. Zonder gezond verstand geen vrije kasstroom dus en verder zeg ik maar niks.

With generous dividends and buybacks—and talk of cleaner energy—Royal Dutch Shell looks to boost interest in its shares https://t.co/cYtWU8iu8N — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 juni 2019

Want naar mijn overtuiging is groen gewoon een kwestie van vraag en aanbod en niet van politiek.

[Press release] NN Group establishes coal policy to accelerate the transition to a low-carbon economy. https://t.co/iVudEKdops pic.twitter.com/bajsCgy3op — NN Group (@NN_Group) 29 mei 2019

Update 09:45 uur: TKH

Loopt weer op. Vooralsnog geen idee...

Dat is het enige forumbericht vandaag en voor zover ik zie, is dat ook het enige dat er vandaag over TKH is geschreven. Ik sluit mij er bij aan. Koers loopt scherp op aardig volume op. Het is vooralsnog de opvallendste uitschieter op het Damrak, hoewel er meer fondsen aardige stijgingen laten zien.