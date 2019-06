Liveblog: ING, Adyen, Shell en TKH

Update 13:30 uur: ING nach Deutschland?!

Lekker bericht op D-Day, ING :-)

Het gerucht steekt alweer de kop op: ING in de race voor Commerzbank? Zou een topic tussen de Nederlandse en Duitse minBuZa's zijn geweest. Beetje vreemd? Berlijn is voor 15% eigenaar van Commerzbank, dat is logisch. Maar onze staat heeft geen positie in ING, dus wat onze Wopke er nou mee te maken heeft?

Enfin, Duitsland wil dat de fusiebank in Duitsland komt te staan. Dat valt binnenlands nog wel te verkopen. Altijd pijnlijk als een dikke bank naar buitenlanders gaat, maar die Hollanders zijn tenminste nog op de penning. Eerder werd al duidelijk dat het land absoluut niet wil dat UniCredit de tent koopt.

Het voordeel van ING? Als ze naar Duitsland verhuist, heeft ze bijvoorbeeld niet meer met Nederlandse bonusregels te maken... Bovendien heeft ING, of vindt dat misschien, ING geen soort van morele verplichting meer jegens Nederland, want de staat en belastingbetaler hebben dik verdiend aan de redding van de bank.

Het wordt voor ING pas echt vervelend denk ik als ze niet meer Oranje maar Die Mannschaft gaat sponsoren, maar zo ver is het nog lang niet :-)

Update 11:30 uur: De verkeerde aandelen dalen?!

Keurige beursje, zeker na die flauwe opening van de futures om 08:00 uur. Het is alleen geen ABC'tje. Die drie onderaan de AMX had ik eerder bovenaan verwacht. In de AEX denk ik dan aan ArcelorMittal, ASML en Randstad, maar die middenmoten ook. Net als ASMI trouwens. Dat is de ellende met beurs-ABC'tjes.

U kent het, van die foefjes die werken - zelf ben ik een buy the dipper - en gratis geld opleveren, totdat... ze niet meer werken. Dat moment komt altijd eens. Tegen die tijd neemt u dan zoveel risico - gratis geld tenslotte - dat u in één klap alle winst verspeelt die u daarmee hebt verdiend. Het is een oude instinker.

Update 11:15 uur: Oh, de rentes

Vinger opsteken wie van u een haviksch en geen duivisch ECB-rentebesluit en troostende woorden verwacht om 13:45 uur. De diepterecords sneuvelen alweer.

Kets, terwijl Mario in Frankfort met zijn #ECB vriendjes aan het rentebesluiten is, zet onze rente de laagste stand ooit neer: -0,05%. En 75 jaar na dato doet de Duitse Atlantikwall -0,23%. Het staat er echt #AEX pic.twitter.com/kwLjWvcYjb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 6 juni 2019

U hoeft geen technische raketgeleerde te zijn om hier een heel lange, neergaande trend in te zien. Maandgrafiek, ofwel het huidige minnetje staat er nog net niet.

Hoe uniek dit is laat dit officieuze plaatje zien. Die negatieve rentes zitten mij helemaal niet lekker. Het is onnatuurlijk. Er zijn alleen geen harde conclusies te trekken. Dit is nooit eerder gebeurd; uncharted territory, ofwel de gevolgen zijn voor alles en iedereen een groot vraagteken.

Deze is van IEX zelf op basis van data van Martien van Winden van Hoofbosch. Beetje verouderd, maar wel mooi toch?

Update 10:45 uur: Autofantasie

Even een paar auto-aandelen nu:

Renault: -7%

Fiat Chrysler +1,1% (na -3% eerder)

Daimler +0,3%

BMW -0,1%

Volkswagen: +0,6%

En nu komt het? U begrijpt wat ik bedoel :-)

Peugeot: +2,7%

Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat Fiat Chrysler ineens Renault dumpt, ofwel dat fusievoorstel intrekt. Graag of niet hoor, en als jullie er eerst een jaar over moeten slapen en vergaderen, laat dan maar zitten. Zoiets? Misschien is het nog een goede reden ook. Fusies die niet van harte zijn, zijn meestal ook niet de beste.

Oh wacht, Franse politiek dus. Alsof de Italiaanse... Enfin, ook hier begrip. Misschien heeft Fiat Chrysler notie genomen van een zekere Frans-Nederlandse fusie van intussen vijftien jaar geleden, die ook niet uit liefde was geboren. Die liefde is er nog steeds niet. Wel echtelijke ruzies. Veel zelfs. Ik noem geen namen :-)

Voor de volledigheid deze nog even, maar behalve dat Fiat Chrysler meer opties heeft - welke dat zijn wordt dan weer niet gezegd - komt dit stukje niet. Met de automotiverevolutie lijkt het mij echter klip en klaar dat kleinere partijen wel moeten fuseren om te overleven, ofwel wordt vervolgd. Raad maar wie met wie.

Fiat walked away from deal talks with Renault - here's what analysts have to say about it https://t.co/Rr4gbwKnbx pic.twitter.com/Vt6dRSV6zR — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Nog even een extraatje: inderdaad, als u met uw nieuwe auto de showroom uitrijdt, staat u in één klap op -50%. Zo'n aandeel zou u nooit kopen.

Buying a new car is a massive financial mistake, says self-made millionaire Grant Sabatier. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/EzcQjMVxpe — CNBC (@CNBC) 6 juni 2019

Update 10:20 uur: Adyen

Niet één maar twee keer bevestigen voor uw online aankoop doorgang kan vinden. Wat kan dat nou...? Nou, heel veel? Ik citeer Bloomberg. Stripe is een fintech en in dit bedrag zal wel enige bias zitten, maar toch:

Stripe has even helpfully commissioned a survey putting a number on the potential hit to economic activity from the new rules: 57 billion euros ($64 billion).

Nu kennen wij op het Damrak een beursgenoteerde fintech en daar heeft Bloomie ook nog wat over te zeggen:

The pressure to keep boosting transaction volumes is made worse by the incredibly bubbly valuations ascribed to a many of these companies, combined with the “very intense” competitive environment, as Dutch fintech star Adyen NV put it last year.

Adyen trades at a gob-smacking 110 times this year’s earnings, with a market value of 20.8 billion euros. That’s almost twice the worth of Deutsche Bank AG, even though the Dutch fintech only employs the equivalent of 1% of the German lender’s staff.

Nog even over dat Stripe:

Stripe is the sixth most expensive private company in the world, according to researchers at CBInsights.

Rest mij u nog de waarderingsgrafiek van het bijna een jaar genoteerde Adyen te geven. Tja, zo zolang de omzet- en winstverwachtingen zo hard blijven oplopen, is iedere waardering mogelijk, maar dat is dus precies waar dit verhaaltje over gaat. Aan dividend doet dit groeiaandeel pur sang natuurlijk niet.

Update 10:00 uur: Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell staat er mooi op in de WSJ. Uiteraard gaat het veel over groen. Citaatje, die he is CEO Ben van Beurden:

The company has purchased a utility, an electric-car charging business and a stake in a solar-power company, he said. Still, those electricity businesses will take several years before they can become an equal part of Shell’s portfolio along with oil, gas and chemicals.

“We better prove that first before we start putting billions and billions and billions of dollars in it,” he said. “When we prove out that this business model that we have—which is a business model of a future green utility—actually works, yes, then we are going to step seriously on the accelerator.”

We denken eerst na en maken rekensommen, voordat we ergens miljarden in plempen, vertaal ik Ben losjes. Zonder gezond verstand geen vrije kasstroom dus, en verder zeg ik maar niks.

With generous dividends and buybacks—and talk of cleaner energy—Royal Dutch Shell looks to boost interest in its shares https://t.co/cYtWU8iu8N — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 juni 2019

Want naar mijn overtuiging is groen gewoon een kwestie van vraag en aanbod en niet van politiek.

[Press release] NN Group establishes coal policy to accelerate the transition to a low-carbon economy. https://t.co/iVudEKdops pic.twitter.com/bajsCgy3op — NN Group (@NN_Group) 29 mei 2019

Update 09:45 uur: TKH

Loopt weer op. Vooralsnog geen idee...

Dat is het enige forumbericht vandaag en voor zover ik zie, is dat ook het enige dat er vandaag over TKH is geschreven. Ik sluit mij erbij aan. Koers loopt scherp op bij aardig volume. Het is vooralsnog de opvallendste uitschieter op het Damrak, hoewel er meer fondsen aardige stijgingen laten zien.