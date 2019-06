Dat Adyen staat er hetzelfde voor als aug. vorig jaar, maar dan slechter, op z'n slechtst dan het ooit zal staan zeg maar…

Ook dat is te halen uit de waarderingsgrafiek, waar het aandeel als zodanig in mee wordt genomen.

Waar het verhaal nu precies om draait is mij onduidelijk maar weet wel dat het aandeel Adyen beter niet aangekocht kan worden!.. Sterker nog een short met de stoploss in de buurt van huidige prijs zal flink renderen..