De aandelenbeurzen hebben de afgelopen dagen wat herstel laten zien waardoor de scherpe kantjes van de daling wat lijken af te vlakken. Van een trenddraai is nog geen sprake, maar het oogt allemaal wel iets minder negatief.

AEX index

De Nederlandse beurs beweegt sinds begin mei in een correctieve fase. De index heeft de afgelopen weken wat terrein moeten prijsgeven, maar heel slecht oogt het technische beeld nog niet.

Toppen en bodems lopen in elkaar over, wat aangeeft dat verkoopdruk beperkt is. De dalende toppenlijn is gisteren voor de vierde keer getest en staat hierdoor nu flink onder druk.

Pas wanneer de index de correctieve fase duidelijk weet af te breken, zal het technische beeld verder opklaren. Dan kan er een herstel plaatsvinden richting de top van mei en daarboven de langetermijnweerstand rond 580 punten.

Europa

Ook bij de overige Europese beurzen lijken kopers langzaam weer tot leven te komen. Na een periode van dalende koersen worden de correctieve fases onder druk gezet of zelfs al gebroken. Ik loop de technische plaatjes hieronder kort langs.

Bel20 index

De Belgische beurs is vooralsnog de enige Europese beurs die de correctieve fase heeft weten te verlaten. De Bel 20 index heeft de afgelopen weken het meeste terrein moeten prijsgeven en lijkt nu ook als eerste de weg omhoog weer in te zetten.

Nu de dalende toppenlijn is gebroken, kan de Belgische beurs herstellen richting de top van medio mei rond 3.544 punten. Pas wanneer deze weerstand wordt gebroken, zal het technische beeld verder opklaren en kan de index verder omhoog.

Zolang de weerstand intact is, mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht boven steun 3.382.

Cac 40 index

De Franse beurs weet de laatste handelsdagen wat te herstellen van de zwakke meimaand. De index is opgevangen rond de steun van de oude bodems van maart rond 5.200 punten. Vanaf dit niveau zien we nu wat herstel.

De weerstandlijn over de toppen van de afgelopen weken is weer getest, maar nog te zwaar gebleken. Een doorbraak van deze lijn in de komende handelsdagen is zeker niet uitgesloten.

Pas na een doorbraak zal het technische beeld verder aantrekken en kan er weer omhoog worden gekeken. Eerste weerstand ligt rond 5.450 punten, maar ook hogere niveaus sluit ik niet uit.

Dax index

De Duitse beurs laat al een aantal weken forse uitslagen zien, maar de correctie is vooralsnog redelijk beperkt gebleven.Per saldo is er sprake van een meer neutraal koersverloop.

Met de doorbraak onder de bodems van april en mei leek de index begin deze maand een grotere daling in te zetten. Nu de koers echter weer hersteld is tot boven deze oude steun, is de eerdere verzwakking ongedaan gemaakt.

De bovenkant van de correctieve fase kan nu worden opgezocht. Wanneer de toppenlijn wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een stijging richting weerstand 12.458.

Euro Stoxx 50 index

Het Europese beursgemiddelde, weergegeven in de Euro Stoxx50 index, oogt technisch bezien niet slecht. De index is opgevangen door de steun rond 3.273, gevormd door de bodems van april.

Vanaf dit niveau veert de index wat op, maar de correctieve fase is nog intact. Om verder te verbeteren dient de dalende toppenlijn te worden gebroken.

De Euro Stoxx50 index geeft hiermee duidelijk de stand van zaken weer bij de Europese aandelenmarkten: Het technische beeld oogt door de recente opleving wat minder negatief, maar pas wanneer de correctieve fase duidelijk wordt afgebroken, zal het technische beeld verder opklaren.