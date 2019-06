Vanaf afgelopen maandag hanteert Euronext een nieuw systeem voor de uitvoering van aandelenoptieorders. U als (kleine) particulier zal er wellicht niet zoveel van merken, toch is het belangrijk om even uit te leggen hoe het werkt en waarom Euronext dit doet.

Euronext is overigens niet de eerste die dit systeem invoert, op de Duitse beurs is het al gemeengoed en ook op een aantal optiebeurzen in de VS wordt dit systeem van toewijzing toegepast.

Het grote verschil met eerst is dat de inkomende orders niet langer worden uitgevoerd door partijen die 'vooraan' liggen (dus als eerste op de best mogelijke prijs liggen, maar wordt verdeeld over alle partijen die op die beste prijs liggen, met dien verstande dat degene die het grootste aantal in het boek heeft liggen, ook een evenredig groot deel van de order mag uitvoeren.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van dit systeem is dat er meer volume naar de beurs wordt getrokken. In de strijd om orderflow is het voor grote partijen handig als ze grote orders op één plaats kunnen afhandelen. Dat betekent meer liquiditeit in het systeem en uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.

Marketmakers worden door dit systeem verleid meer size te laten zien. Dat brengt uiteraard risico's met zich mee. In de beginjaren van de geautomatiseerde handel kwam het regelmatig voor dat marktpartijen te laat hun orders terugtrokken als er wat aan de hand was.

Een partij die opeens van een pluk aandelen af moest (of andersom) kon dan bijvoorbeeld via het verkopen van een hele trits in-the-money-calls bijvoorbeeld alle marketmakers te grazen nemen. Inmiddels zijn de systemen stukken verbeterd en worden marketmakers verondersteld hier goed mee om te kunnen gaan.

Hoe werkt het: voorbeeld

In de begeleidende brief geeft Euronext een voorbeeld. Ik zal dat hier overnemen. In het orderboek liggen vier orders in, te wachten tot ze gekocht worden. Ze laten allemaal €100 voor een totaal van 280 stuks. De tijden van inleggen zijn verschillend.

Stel: er wordt nu een kooporder van 250 stuks ingeschoten. In de oude situatie zou de oudste order, die van 50 stuks, als eerste uitgenomen worden. Daarna de 150 stuks, dan de eerste 40 en de laatste zou er 10 doen. Er blijven er 30 over in het boek, die zijn allemaal van degene die het laatst zijn order inlegde.

Pro Rata

In de nieuwe situatie wordt gekeken naar de ordergrootte waarmee iemand stelt. Dat wordt gedeeld op het totale aantal dat er ligt. Dus: de tweede order, met 150 stuks, stelt voor 150 van de 280 stuks (150/280) = 54%.

Zie de tabel hieronder voor de andere percentages:

Degene die helemaal vooraan lag, en in de oude situatie gewoon 50 stuks zou plaatsen, doet er nu maar 44. De laatste partij is het beste af: in de oude situatie had hij (of zij, bijna 1% van de marketmakers is vrouwelijk, althans, in mijn tijd) er maar 10 gedaan.

De laatste drie opties worden via weer een andere berekening toegewezen, u ziet dat in onderstaand diagram:

Waar het op neerkomt: ieder die op de beste prijs aanbiedt, doet mee naar rato: vandaar de naam Pro Rata.

Goed of slecht voor Piet Particulier?

Wat nu als u als particuliere belegger één enkele optie te verkopen in hebt liggen op pakweg €1,50, en er liggen 2500 stuks bij van 5 verschillende marketmakers? Het leuke is dan dat, wanneer de order groot genoeg is, iedereen met 1 lotje mee doet.

Dat werkt zo: bij de berekening van de exacte aantallen wordt namelijk elk aantal groter dan 1 naar beneden afgerond.

If the calculated pro-rated volume is greater than 1, the quantity is rounded down to the nearest integer; if the calculated pro-rated volume is less than 1, the quantity is rounded up to 1 lot. For example: if the unrounded allocation of a resting order is 2.8 lots, the rounded allocation will be set at 2 lots. If the unrounded allocation of a resting order is 0.3 lots, the rounded allocation will be set at 1 lot.

Wanneer er maar één lotje gekocht wordt, gaat de uitvoering naar degene die het grootste aantal in heeft liggen. Een particuliere belegger die een order size van 10 stuks heeft, kan er wel nadelige gevolgen van ondervinden. Die zou kunnen rekenen op veel deeluitvoeringen (telkens 1).

Marketmakers: extra risico

Het meest nadelig is de nieuwe structuur dus voor de marketmakers. Die worden min of meer gedwongen een grotere order size te laten zien, waarmee ze automatisch natuurlijk meer risico lopen. Als tegenprestatie krijgen ze uiteraard wel een groter deel van de uit te voeren order.

Het uiteindelijke doel is meer orderflow naar Euronext te halen omdat partijen aangetrokken worden door grotere ordermogelijkheden. En een grotere liquiditeit, daar kan iedereen dan meer zijn voordeel mee doen.

De nieuwe maatregelen gelden voorlopig alleen voor Nederlandse en Belgische aandelenopties. Over enige tijd worden de Franse aandelenopties toegevoegd en wellicht op termijn, na evaluatie, de indexopties.