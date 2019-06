Slot: Zwak banencijfer tempert AEX

De AEX (+0,5%) heeft door een beroerd banenrapport uit de VS de ochtendwinst deels zien verdampen. Ook de DAX (+0,1%) en CAC (+0,5%) gaven in de loop van de dag wat terrein prijs.

Vanaf 14.15 uur ging de beurs omlaag. Toen maakte loonstrookjesverwerker ADP bekend dat er in de maand mei slechts 27.000 banen bijkwamen in Amerika. Groei is groei natuurlijk, maar de markt ging uit van een stijging van 190.000 arbeidsplaatsen. Een gigantisch verschil dus.

Het zijn de cyclische aandelen die bovenaan het lijstje dalers staan. Met name staalbedrijven gaan aan puin. ArcelorMittal (-2,5%) en Aperam (-1,7%) geven de winst van gisteren grotendeels weer prijs. Eerstgenoemde krijgt een fikse koersdoelverlaging om de oren geslingerd van Kepler Cheuvreux.

De financials doen het niet veel beter. ABN Amro, Aegon, ASR, ING en NN Group moeten allemaal ongeveer een procent inleveren. De rentes dalen weer en daar worden bankiers natuurlijk niet vrolijk van.

Kendrion

Kendrion (-2,8%) is geen volksaandeel en dat is misschien maar goed ook. De producent van elektromagnetische onderdelen heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China. Inmiddels staat de koers op het laagste niveau sinds begin 2013.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In vijftien maanden tijd is de koers van Kendrion ruim gehalveerd. Het maakt maar weer duidelijk hoe hard cyclische aandelen in elkaar kunnen klappen. Misschien is het een doekje voor het bloeden, maar het dividend is opgelopen naar 5%.

Rentes

Het begint een eentonig verhaal te worden, maar wederom gaan bijna alle vergoedingen op tienjaars staatspapier omlaag. De Nederlandse yield noteert inmiddels drie basispunten negatief.

Brede markt

De AEX stijgt 0,5% en behoort daarmee tot de betere indices van de dag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,1% omlaag en noteert 14,6 punten.

De Amerikaanse indices vinden de weg omhoog. De Dow Jones is koploper met een winst van 0,5%.

De euro daalt 0,1 en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) doet het niet onaardig, al was de ochtendwinst hoger.

Olie: WTI (-3,9%) en Brent (-2,5%) gaan door het putje.

Bitcoin (+3,0%) moet u vandaag hebben.

Het Damrak

Gisteren was het nog gehaktdag voor sommige defensieve aandelen, maar nu stralen ze weer. Met name Wolters Kluwer (+1,6%), Relx (+1,7%) en KPN (+2,3%) gaan hard omhoog.

(+1,6%), (+1,7%) en (+2,3%) gaan hard omhoog. Royal Dutch Shell (+0,3%) blijft ondanks de fors dalende olieprijs goed liggen. Er zat hier en daar een koersdoelverhoging bij, maar veel heeft het niet om het lijf.

(+0,3%) blijft ondanks de fors dalende olieprijs goed liggen. Er zat hier en daar een koersdoelverhoging bij, maar veel heeft het niet om het lijf. OCI (+3,3%) liep gedurende de handelsdag steeds verder op. Het volume bedraagt 484.000 stuks en dat is iets meer dan normaal.

(+3,3%) liep gedurende de handelsdag steeds verder op. Het volume bedraagt 484.000 stuks en dat is iets meer dan normaal. AMG (+0,8%) bewoog precies in tegengestelde richting. Goed beginnen, zwak eindigen.

(+0,8%) bewoog precies in tegengestelde richting. Goed beginnen, zwak eindigen. Is er sprake van topvorming bij Takeaway.com (-1,8%)? Het aandeel ketst continu af op de €80-barriere. De IEX beleggersdesk vindt de maaltijdbezorger in ieder geval duur. De getaxeerde K/W van 110 voor 2020 zegt genoeg.

(-1,8%)? Het aandeel ketst continu af op de €80-barriere. De IEX beleggersdesk vindt de maaltijdbezorger in ieder geval duur. De getaxeerde K/W van 110 voor 2020 zegt genoeg. Geen nieuws over TomTom (+2,5%), maar wel een mooie koersstijging. Dat willen we vaker zien.

(+2,5%), maar wel een mooie koersstijging. Dat willen we vaker zien. Heijmans (+0,7%) lijdt niet onder de koersdoelverlaging van KBC. Het aandeel gaat naar €11,50 van €13,25 en het advies blijft kopen.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €23 van €30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Heijmans: naar €11,50 van €13,25 en kopen - KBC

Royal Dutch Shell: naar kopen van houden en naar €32 van €31 - Berenberg

Royal Dutch Shell B: naar kopen van houden en naar €31,05 - The Royal Bank of Canada

De dag van morgen