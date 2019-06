@ffff

Voor de meeste werknemers is helemaal zelf doen geen optie: ze zitten verplicht in een pensioenfonds. En welk pensioenfonds dat is, hangt alleen maar af van de werkgever, daar heb je zelf niks over te zeggen. En dat blijft zo.



En als je dan in de positie bent om ervoor te kunnen kiezen om het helemaal zelf te doen, zijn er nog de nodige voorwaarden om er een succes van te kunnen maken.

- je moet genoeg inkomen hebben om substantieel te kunnen sparen. Voor veel onvrijwillige ZZP'ers is dat nogal een probleem.

- je moet genoeg discipline hebben om ook daadwerkelijk substantieel te sparen. Dat is voor heel veel mensen ook een probleem.

- je met genoeg beleggingsvaardigheden hebben om een behoorlijk rendement te halen. Ook nogal een probleem voor veel mensen.



Voor jou heeft het goed uitgepakt, omdat jij kennelijk aan die voorwaarden voldoet. Maar daarin ben je eerder de uitzondering dan de regel.



Die 7% gemiddeld van het ABP is niet geniaal, maar ook niet slecht. Voor een fonds waar je geen omkijken naar hebt en dat voor de deelnemer volautomatisch functioneert, is er geen reden om te mopperen. Behalve dan dat er altijd van die lieden zijn die langs de zijlijn staan te roepen dat het in de toekomst allemaal zeker totaal mis zal gaan. Maar die heb je altijd.



Je kan je wel afvragen waarom je zit te klooien met hedgefunds en al dat soort moeilijke dingen als je rendement uiteindelijk precies gelijk is aan het marktrendement. Dan kan je het m.i. beter simpel houden, zoals ook het Noorse oliefonds doet.



Zolang ze lopen te knoeien met die rekenrente en zolang de rente zo laag is, zal er wel discussie zijn. Maar volgens mij is er in werkelijkheid gewoon meer dan genoeg geld voor iedereen. De prognoses zijn gewoon idioot laag omdat die aan de rentestand vast zitten. Het blijkt wel weer dat een goede ouderwetse treinstaking toch wel zin heeft. Direct daarna is in ieder geval het ergste ervan af met de stijging van de AOW leeftijd.