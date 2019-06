Als de spanningen met China weer toenemen overweeg eens een paar aandelen in rare earth mijnen (zeldzame metalen). Nu komen ze hard af nadat ik op American rare earths & materials 400% pakte in een paar dagen. China heeft 95% vd mijnen in deze metalen (heel hard nodig voor telecom en defensie). Zij dreigden deze metalen niet meer te leveren aan US. Mijnen die niet in Chinese handen zijn;

Ucore

American rare earths@ materials

Rare element resources

Lynas.

Wanneer koersen weer in het dal zijn aangekomen kan je best eens een mandje kopen. De schaarste loopt sowieso op, los van China.

AMG is natuurlijk ook een aardig fonds, met name ingegeven door hun recycling aktiviteiten.

Succes