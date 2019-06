Collega Arend Jan zei het gisteren al: 'de AEX is een relatief defensieve index'. Dat klopt ook wel. De zwaargewichten zijn, op ING en ASML na, allemaal defensieve havens. Als die dan een zwakke dag hebben, dan lopen de DAX (+1,5%) en CAC (+0,5%) van ons weg.



Is ING stabiel? Is gedaald van 17 naar 9,5...is asml stabiel gedaald van 200 naar 166...door deze fondsenn is de aex gecrashed en dan mogen zgn defensieve fondsen een mindere dag hebben...misschien dat hij opnieuw zijn huiswerk maakt.