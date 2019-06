Senioren fier bovenaan in Turbocompetitie Categorie: Overig

Na een mooie beursmaand in april, was afgelopen maand geen beste maand: de AEX daalde met ruim 5%. Beleggers hebben zich ondanks al dat geweld heel behoorlijk staande weten te houden, zo blijkt uit de maandelijkse tussenstand van de Turbocompetitie. Mannen zagen hun verlies afgelopen maand iets oplopen van -1,2% in mei, naar -1,5% begin juni. Vrouwen daarentegen hebben zelfs wat van hun verliezen weten goed te maken. Zij staan nu op een gemiddeld verlies van -3,3% terwijl dat vorige maand nog -3,6% was. 90-plussers Splitsen we beleggers op in verschillende leeftijdscategorieën, dan valt op dat vooral beleggers van 90 tot en met 95 jaar het heel goed doen. Ze staan dit jaar tot nu toe op een winst van maar liefst 25,8%! Daarmee lopen ze ver voor op andere leeftijdscategorieën en dat terwijl vorige maand beleggers van 40 tot en met 45 jaar nog bovenaan stonden, met een rendement van 1,6%. 20- tot 25-jarigen staan met een plusje van 0,2% op de tweede plaats, gevolgd door beleggers van 15 tot 20 jaar oud, die 0,1% in het groen staan. Alle andere leeftijdsgroepen staan begin juni gemiddeld op een negatief rendement. Ook op provinciaal niveau ziet het er niet denderend uit. Slechts één provincie weet een gemiddelde winst te behalen, al mag het bijna geen naam hebben: Overijssel staat nu zo’n 0,04% in de plus. De slechtst scorende provincies zijn Groningen en Friesland, met verliezen van respectievelijk -4,3% en -4,5%. Maandwinnaar mei De best presterende belegger van afgelopen maand is deelnemer unos. Hij wist in mei een rendement van maar liefst 313% te realiseren en staat overall op een winst van ruim 116%. Met deze mooie prestatie wint hij een iPad. Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

