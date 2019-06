Liveblog: Shell, W'have, Buffett & bitcoin

Update 10:45 uur: Bitcoin lunch Buffett

Eén keer per jaar, geloof ik. U mag bieden om de eer te hebben met Warren Buffett te lunchen. Opbrengst goed doel, u knet het. Schaamteloos copy-paste, want ik denk dat Warren zich er dit jaar echt op verheugd. Pikant. Nog even over die $4,6 miljoen: is dat in dollars of...?

Update 09:45 uur: Royal Dutch Shell

Er is een paar tienden tot een procent underperformance ten opzichte van de peers, ofwel zo heel zwaar moet u hier denk ik niet aan tillen. Koninklijke Olie heeft een strategie-update, herhaalt de eerder gestelde doelen en is van plan de komende vijf jaar miljarden meer geld naar de aandeelhouders te sluizen.

Toch een daling, waarom? Gokje, de markt had wellicht heel stiekempjes eerder op een dividendverhoging gehoopt dan ná 2020? Want dan loopt het aandeleninkoopprogramma af.

Bent u Oud Geld en betaalt Shell uw pensioen, dan vind u hier alles wat u weten moet.

Our strong business strategy comes with a very clear financial framework. We plan to grow the value of the company by delivering $35 billion of organic free cash flow in 2025. https://t.co/ychmz4RKtc pic.twitter.com/zg7bk7Qmbh — Shell (@Shell) 4 juni 2019

Voor wie Bloomberg hier graag nog even over leest:

Shell is producing a gusher of cash as the oil company plans to pivot to lower-carbon energy sources https://t.co/C5QldE9W6P — Bloomberg (@business) 4 juni 2019

De uitsmijter is van Olaf, die in zijn oude knipselmap heeft zitten snuffelen. Zo lang gaat mijn Datstream niet terug (1973)! Ik heb jaren geleden Shell gevraagd of ze zelf het aandeel herbelegd heeft bijgehouden vanaf de oprichting. Ja, maar ze wilden me de data helaas niet geven. Het mag nog steeds :-)

@ArendJanKamp zocht jij niet ooit nog een heeele lange grafiek van RDSA? pic.twitter.com/16REc7WaGD — Olaf (@falootje) 4 juni 2019

Update 09:30 uur: Advies

Met name bij Wereldhave is er prijsactie te bespeuren, dat zat er in op deze verhoging van The Firm. NIBC verlaagt Stern met de het superdividend.

OCI: naar €31 van €32 (buy) - Berenberg

Wereldhave: naar neutral van sell en naar €22 van €21,60 - Goldman Sachs

Stern: verlaag met €3,50 naar €21,80 - NIBC

Update 09:15 uur: Fed rente

The end is near.

Wellicht is dit het enige beursadvies dat sinds de start van de aandelenhandel in 1602 iedere dag klonk. Enfin, is het intussen ook niet meer een vraag wanneer dan of de Fed verlaagt?

The #Fed's preferred recession indicator (near-term forward spread) is now signalling recession as strongly as ahead of the global financial crisis. The end is near (or more likely a rate cut). pic.twitter.com/XmhS0447Iw — Jan von Gerich (@JanVonGerich) 4 juni 2019

Ik bedoel maar.

Markets are screaming rate cuts https://t.co/f3yzPM5Pdp — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 4 juni 2019

Hoe stroomt het geld? De Fed Fund futures voor het rentebesluit van over twee weken...

... en die over een half jaar. Geen verhoging meer te zien, echt nul. Let wel, dit zijn opportunistische dingen. Eén anders uitgesproken komma door de voorzitter en ze vliegen de andere kant uit.

Update 09:00 uur: Huawei

Weet u dat ook weer. Duidelijk.