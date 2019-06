Huisje verkopen

Het gaat nu alweer een paar jaar zeer goed met de huizenmarkt. Wie een huis wil kopen of verkopen, kan dit doen op diverse manieren. U mag zich deze keer verplaatsen in de situatie dat u een huis koopt / verkoopt. Op welke manier zou u dat dan doen?

Hieronder 10 vragen met diverse scenario's. Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden.

Vraag 1: U wilt een huis kopen. Hoe gaat u dit doen?

1: Ik doe dit zelf en zoek op diverse internetsites naar te koop staande woningen

2: Ik neem een aankoopmakelaar in de hand

3: Anders

Vraag 2: U heeft uw droomhuis gevonden. Wat gaat u doen?

1: Ik ga zelf bieden op de woning

2: Ik neem een aankoopmakelaar in de hand die voor mij het bieden doet

3: Anders

Vraag 3: U heeft uw droomhuis gevonden. De verkopende makelaar geeft aan dat u een eenmalig bod mag doen. Bovendien moet dit bod boven de vraagprijs zijn.

1: Ik ga geen bod doen boven de vraagprijs. Ik zoek wel een andere woning

2: Ik ga zelf een bod doen boven de vraagprijs

3: Ik neem een aankoopmakelaar in de hand die voor mij een bod doet boven de vraagprijs

4: Anders

Vraag 4: U wilt gaan verhuizen naar een andere koopwoning. Hoe gaat u dit doen?

1: Ik verkoop eerst mijn woning en koop daarna een andere woning

2: Ik koop eerst een andere woning en verkoopt daarna mijn woning

3: Ik zet mijn woning te koop en ga direct op zoek naar een andere woning en zie dan wel hoe het loopt

4: Anders

Vraag 5: Hoe gaat u uw woning verkopen?

1: Via een verkopende (plaatselijke) makelaar

2: Via Makelaarsland / internet

3: Doe ik zelf

4: Anders

Vraag 6: U gaat uw woning verkopen. Laat u vooraf nog een taxatierapport en/of bouwkundig rapport maken?

1: Bouwkundig rapport en een taxatierapport

2: Alleen een taxatierapport

3: Alleen een bouwkundig rapport

4: Helemaal niets

Vraag 7: U weet dat u de afgelopen jaren enkele waterschades heeft gehad door lekkage via het dak. Het dak moet zeker binnen twee jaar vervangen worden (kosten 5.000 euro). Bovendien heeft u een klein houtplaatje boven de wc-deur waarin asbest zit. Dit is geen probleem zolang dit plaatje niet geschuurd wordt voordat het geverfd wordt. Geeft u aan uw toekomstige koper deze “gebreken” van uw woning door?

1: Ik geef netjes alles aan

2: Ik geef alleen de eerdere waterschades op en dat deze zijn gerepareerd

3: Ik geef door dat het dak binnen twee jaar vervangen moet worden voor 5.000 euro

4: Ik geef door dat er asbest is

5: Ik geef niets door

Vraag 8: U heeft besloten de woning zelf te gaan verkopen. Laat u nog (diverse) makelaars langs komen om globaal de verkoopwaarde te achterhalen?

1: Ik laat minimaal 3 makelaars langskomen

2: Ik laat maar twee makelaars langskomen

3: Ik laat geen makelaars langskomen, maar laat wel een taxatierapport maken om de waarde van mijn woning te laten bepalen

4: Anders

Vraag 9: U gaat uw woning verkopen (hypotheek is nog 200.000 euro) en wil dit laten doen via een makelaar. U laat drie makelaars komen die het volgende voorstellen. Welke makelaar zou u kiezen?

1: Makelaar 1 adviseert: Verkoopprijs 330.000 euro, kosten makelaar 5.000 euro

2: Makelaar 2 adviseert: Verkoopprijs 335.000 euro, kosten makelaar 8.000 euro plus geen kosten bij aankoop van uw volgende woning

3: Makelaar 3 adviseert: Verkoopprijs 350.000 euro, kosten makelaar 5.000 euro plus 20% van iedere euro boven de 350.000 euro

Vraag 10: U heeft een makelaar in de hand genomen voor de verkoop van uw woning. Deze kost 6.000 euro. Er komt echter iemand aan de deur die heel graag uw woning wil kopen en een zeer goed bod doet. Eigenlijk is de koop al rond. Wat doet u?

1: Ik verwijs deze persoon door naar mijn makelaar

2: Ik ga de koop zelf regelen en zal aan mijn makelaar doorgeven dat ik geen gebruik meer van hem wil maken. De annuleringskosten van 2.000 euro betaal ik graag

3: Ik ga de koop zelf regelen en zal aan mijn makelaar doorgeven dat ik geen gebruik meer van hem wil maken. De annuleringskosten van 2.000 euro betaal ik niet want de makelaar heeft niets gedaan

4: Anders