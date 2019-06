Ineens spelen er drie dingen. Handelsoorlog, al wat langer natuurlijk, verwachte renteverlagingen en de Amerikaanse overheid versus big tech.

Het kan zijn dat we hier nooit meer iets van vernemen, maar het kan ook het begin van einde van een tijdperk betekenen. Het is alleen net even niet het momentum op de beurs om hiermee te komen. Het hakte er gisteren in: de Nasdaq 100 daalde -2,1%, waar de S&P 500 het op -1,6% hield.

Alphabet: -6,1%

Amazon: -4,8%

Apple -1,0%

Facebook: -7,5%

Apple had natuurlijk ook nog ander nieuws, zeg maar in hoeverre die relatieve outperformance hier debet aan is.

Apple touted new privacy features, hardware and software improvements and announced plans to retire iTunes at its annual software developer conference https://t.co/6XT9rngYfm #WWDC19 pic.twitter.com/hcbmMCZ6YR — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 juni 2019

Er speelt nu meer. Vroegâh steeg de beurs nog wel eens op zo'n bericht, maar nu even niet.

Dollar dips on increased expectations of a 2019 Fed rate cut https://t.co/2Yt6Tugai6 pic.twitter.com/66C6CiPS31 — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 juni 2019

U ziet het resultaat hiervan voor u op de borden staan: aandelen dalen, obligaties stijgen en de dollar heeft een tikje gehad. De markt rekent wellicht hoe langer hoe meer op economische vertraging en misschien wel recessie en zeker geen herstel meer in H2. En daar is natuurlijk vooral de handelsoorlog debet aan.

Niet overdrijven, want tot nu toe lopen de markten beheerst naar de uitgang. Er is zeker geen paniek en de koersreacties vallen best mee, toch? Ja, we dalen al een maand, de Nasdaq 100 staat wel rond 10% vanaf de top, maar de beurzen kunnen het nog veel bonter maken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, en het is niet veel. De Australische rente staat nu ook recordlaag, gefeliciteerd. Er is de eerste omzetwaarschuwing, vrijdag komt Marel naar de beurs en vanavond stelt u uw vragen aan PostNL-ceo Herna Verhagen. Pikant met die koers in de touwen.

07:53 Orderboek beursgang Marel gevuld

07:39 PayPal investeert in fintech Tink

07:16 Eerste rentestap Australië in jaren

03 jun Overwegend rode handelsdag op Wall Street

03 jun Omzetwaarschuwing Bang & Olufsen

03 jun Truckdivisie VW naar Frankfurt en Stockholm

03 jun 'Kartelonderzoek FTC naar Facebook'

03 jun 'Geen banen van KLM naar Frankrijk'

Eigenlijk is dit het enige nieuws nu op het Damrak, Royal Dutch Shell heeft een strategie-update. Vanaf volgend jaar mag u weer aan een dividendverhoging denken. De essentie:

The company is on track to deliver on its 2020 commitments; now increases organic free cash flow outlook to around $35 billion for 2025 at $60 per barrel (real terms, 2016)

Shell’s expected cash delivery creates the potential to distribute $125 billion or more to shareholders (dividends and share buybacks) over the five-year period of 2021-2025

Analistenadvies luidt als volgt en eens zien wat Wereldhave zo doet!

OCI: naar €31 van €32 (buy) - Berenberg

Wereldhave: naar neutral van sell en naar €22 van €21,60 - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niks voor:

08:00 Holland Colours jaarresultaat 2018/2019

09:00 KBC Ancora notering €3,08 ex-dividend

11:00 EU werkloosheidspercentage apr 7,7%

16:00 VS fabrieksorders apr -0,7% MoM

En dan nog even dit

CNBC vat het nog even samen:

In assuming greater oversight over 4 of the world’s 5 most valuable companies, regulators are suggesting that the days of unfettered growth for the tech industry may be numbered. https://t.co/P82ZjCL1Xz — CNBC (@CNBC) 3 juni 2019

Reuters ook:

De Facebookaandeelhouders willen het ook anders, maar...

Facebook investors' votes signal support for change at top https://t.co/IEFTW3poa4 — Bloomberg Markets (@markets) 4 juni 2019

Olie, er is altijd wel iets:

Oil prices pressured by economic slowdown, but Saudi commitment to supply cuts supports https://t.co/bOxkeQTuiG pic.twitter.com/WTJqCU36Dy — Reuters Business (@ReutersBiz) 4 juni 2019

Buy the dip?

The Nasdaq 100 is at risk of a 10% correction https://t.co/ITDguQBiiC pic.twitter.com/3MGG4D3dyf — Bloomberg Markets (@markets) 4 juni 2019

De ultieme vluchthaven op de beurs:

China investors going for gold amid trade war fallout. Gold miners among MSCI China's top performers in past five days https://t.co/rMNw86QXvn via @markets pic.twitter.com/hkPtECBUoO — Magdalene Fung (@in_transitiverb) 4 juni 2019

Oh ja, bitcoin hebben we ook nog:

Bitcoin tumbles back below $8,000 as cryptocurrencies stumble https://t.co/7eIqnehfBR pic.twitter.com/cLLotBcNOx — Bloomberg Markets (@markets) 4 juni 2019

Lekker net goed, allebei straf:

China keeps par with the U.S., this time in the trade-war hit to the markets https://t.co/euh9fK1K28 pic.twitter.com/Rr18fFt08F — Bloomberg Markets (@markets) 4 juni 2019

Tja:

ICYMI! The global Manufacturing #PMI fell to below 50 for the first time since February 2016. pic.twitter.com/TMrAGM8dy4 — jeroen blokland (@jsblokland) 3 juni 2019

Het blijft er om spannen:

