TA: Mijnbouwers graven zich uit

Als er één categorie aandelen is die de dans ontspringt in deze beursturbulentie, dan zijn dat goudmijnfondsen. Technisch is deze sector uitgebroken.



Het Sell in May-virus heeft dit jaar in aandelenland flink huisgehouden; de koersen zijn hard gedaald. De AEX verloor ruim 4,5%, op Wall Street daalde de S&P500 met ruim 5,5% en de Nasdaq 100 gaf zelfs meer dan 7,5% prijs.

Mijnbouwers breken uit

Eén categorie aandelen wist echter tegen de stroom in te roeien. Deze winnaars waren goudmijnfondsen. De Gold Miners ETF, die het koersverloop van de belangrijkste goudmijnfondsen volgt, won in de afgelopen maand bijna 8%.

Sommige individuele mijnaandelen gingen zelfs meer dan 10% omhoog, zoals Newmont Mining (+11%) en Barrick Gold (+12,5%).



Zoals gisteren hier aangeven doet de goudprijs het prima. Sinds begin mei steeg het edelmetaal met bijna 5%. Kortom, het is tijd voor een rondje mijnbouwers die hun kop boven het maaiveld uitsteken.

AEX stampt de steun goed aan

De AEX opende gisteren diep in het rood, rond 535,90 punten. Daarna zakte de index nog even verder weg naar het laagste punt van de dag (534,49), om in de loop van de sessie door te stijgen naar het hoogste punt van de dag rond 540,72 punten.

Dat was meteen de slotstand van de turbulente eerste beursdag van de maand juni. Dat belooft nog wat. De omzet lag maandag op 99 miljoen stukken. Dat komt overeen met ruim 1,8 miljard euro. Maar de steun is dus intact gebleven, hoewel ik zelf mijn hart vasthield in de loop van de dag.





Newmont Mining vormt een hogere bodem

Newmont Mining heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. Het aandeel heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel ligt op 37,63 dollar (de top van 22 februari), dus nog ruim 12,5% te gaan.

Zolang de steun op 31,10 dollar (de bodem van 29 mei) intact blijft, handhaven we een positieve visie.





Barrick Gold herstelt richting de top rond 14,54

Barrick Gold heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Het aandeel kan nu oplopen richting de weerstand van 14,54 dollar (gevormd op 27 maart), wat ruim 11% potentieel oplevert.

Steun ligt rond 11,65 dollar (de bodem van 28 mei).





Technisch plaatje Gold Miners ETF wordt positiever

De Gold Miners ETF laat een technische verbetering zien nu de voormalige weerstand rond de voorgaande koerstop opwaarts is gebroken.

Er is 7,5% potentieel tot de weerstand van 21,89 (de top van 20 februari). Steun ligt rond 19,18 (de bodem van 24 mei).

De VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF, zoals de volledige naam luidt, heeft als ISIN code: IE00BQQP9F84.

Het doel van deze tracker is de performance van de NYSE Arca Gold Miners Index te volgen.