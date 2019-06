Slot: Omdraaien

Het leek vanochtend een zeer lelijke beursdag te worden, maar uiteindelijk heeft de AEX (+0,0%) de schade aardig beperkt gehouden. De DAX (+0,6%) en CAC (+0,4%) doen het zelfs aanmerkelijk beter.

De handelsspanningen tussen de VS en China zijn echter nog niet verdwenen, zo dreigen de Chinezen de post-en pakketbezorger FedEx op een lijst onbetrouwbare bedrijven te zetten. Het zou zomaar een wraakactie kunnen zijn, omdat Donald Trump eerder Huawei op een zwarte lijst zette.

Verder is het vandaag inkoopmanagersdag. Een hele rits aan landen kwamen langs met hun PMI's voor de industrie. Die van onze oosterburen kwam uit op een lage score van 44,3. Dit betekent forse krimp. Enige voordeel is dat de markt hier al op rekende.

Gelukkig doen de Amerikanen het met een stand van 52,1 een stuk beter, al was dit slechter dan voorzien (53,3). De beurzen gingen echter hun eigen weg, want sinds de publicatie van dit cijfer spoten de beurzen omhoog.

Big tech onderuit

De grote technologie-aandelen zoals Alphabet (-5,7%), Facebook (-4,1%) en Amazon (-3,5%) gaan onderuit. Bronnen melden aan persbureau Reuters dat de Amerikaanse justice department een onderzoek naar deze bedrijven start.

Het gerucht gaat dat de drie genoemde bedrijven de mededingingsregels hebben overtreden. Dikke kans dat er weer eens een boete van meerdere miljarden dollars uitrolt. Maar goed, het moet een straf van meer dan $100 miljard worden, willen deze ondernemingen het echt gaan voelen.

Ok, misschien is dat wat overdreven, maar de winst van Alphabet over afgelopen jaar bedroeg bijvoorbeeld al $30 miljard. Dan gaat een boete van een paar miljard echt geen pijn doen.

Riks happens fast! #Alphabet komt even van haar al time high afgehold, nu op anti-trust onderzoek VS pic.twitter.com/ZRklW3gX6u — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 3, 2019

Rentes

De Duitse tienjaarsrente sluit uiteindelijk een basispuntje hoger, maar intraday noteerde de yield eventjes een nieuwe all time low. Ook Nederland staat in het lijstje landen met een negatieve rente.

Brede markt

De AEX stijgt 0,04% en behoort daarmee tot de zwakste broeders in Europa. De AMX (-0,5%) is nog een groter drama, al mogen we deze index eigenlijk niet serieus nemen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,0% omlaag en noteert 15,7 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,2%) en S&P500 (+0,1%) winnen terrein, terwijl de Nasdaq 0,5% moet inleveren.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar. De markt verwacht twee rentestappen omlaag van de Fed. JPMorgan Expects the Fed to Cut Interest Rates Twice This Year https://t.co/g50q3VlLR5 — Barron's (@barronsonline) June 3, 2019

Goud (+1,1%) profiteert van de zwakkere dollar.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,8%) maken het ochtendverlies deels goed.

Bitcoin (-0,5%) kent een slap dagje.

Het Damrak

DSM (+2,2%) lag vanochtend al goed en heeft de winst verder weten uit te breiden. Nog €0,75 te gaan er staat weer een nieuwe hoogste stand op het bord.

(+2,2%) lag vanochtend al goed en heeft de winst verder weten uit te breiden. Nog €0,75 te gaan er staat weer een nieuwe hoogste stand op het bord. Uitgezonderd van NN Group (+0,5%), lagen de verzekeraars er niet goed bij. Aegon (-1,6%) koerste zelfs eventjes onder de €4.

(+0,5%), lagen de verzekeraars er niet goed bij. (-1,6%) koerste zelfs eventjes onder de €4. Randstad (-1,5%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €46,30 van €42,50 en het advies blijft houden.

(-1,5%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat naar €46,30 van €42,50 en het advies blijft houden. Winkelvastgoedaandelen hielden vandaag uitverkoop. Eurcommercial Properties (-2,7%), Wereldhave (-3,7%) en Vastned (-2,2%) gingen hard onderuit. Alleen Unibail Rodamco (-0,5%) hield de schade redelijk beperkt.

(-2,7%), (-3,7%) en (-2,2%) gingen hard onderuit. Alleen Unibail Rodamco (-0,5%) hield de schade redelijk beperkt. PostNL (-2,2%) kreeg een flinke koersdoelverlaging van Barclays te verwerken. Het aandeel gaat naar €2,10 van €3,10 en het advies blijft houden. Eerlijk gezegd een beetje mosterd na de maaltijd.

(-2,2%) kreeg een flinke koersdoelverlaging van Barclays te verwerken. Het aandeel gaat naar €2,10 van €3,10 en het advies blijft houden. Eerlijk gezegd een beetje mosterd na de maaltijd. OCI (+2,6%) krabbelt wat op na een dramatische meimaand.

(+2,6%) krabbelt wat op na een dramatische meimaand. Fugro (-3,4%) staat de gehele dag bovenaan het lijstje bleeders. Enige lichtpuntje is dat het verlies aan het einde van de handelsdag iets terugliep.

(-3,4%) staat de gehele dag bovenaan het lijstje bleeders. Enige lichtpuntje is dat het verlies aan het einde van de handelsdag iets terugliep. Alfen is nog 3% verwijderd van de introductiekoers.

is nog 3% verwijderd van de introductiekoers. De fantasie in Ajax (-1,8%) loopt er een beetje uit.

Adviezen

Euronext: naar €59,50 van €52,50 en verkopen - UBS

Lucas Bols: naar €18 van €19,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Randstad: naar €46,30 van €42,50 en houden - ING

PostNL: naar €2,10 van €3,10 en houden - Barclays

Wolters Kluwer: naar €60,30 en houden - Goldman Sachs

De dag van morgen