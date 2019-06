Het blijft voor de belegger een tijd aanmodderen ja maar dat is niet zozeer vanwege handelsoorlog..

De belegger ziet wat ie wil zien en aardig omgaan met grafieken is 'm vreemd dus is het meest voor de hand liggende dat is 'm. Maar daarmee stoot ie zichzelf uit de markt, mist kansen, of gaat nu juist de mist in met de gedachte van een kans...

Maargoed, het is zaak om het spul te zekeren, een stop in welke vorm dan ook, is geen overbodige luxe, geen voorzichtigheid maar noodzaak..