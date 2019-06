Het is voor de belegger de afgelopen tijden, tot aan mei ja.., een winstgevende bezigheid geweest en dat vergeten de meesten…. Ze zijn tevens vergeten om er op het juiste moment uit te gaan, zo rond mei, en daarom dwalen ze nu rond met spul wat niet meer de plus heeft. Een valse start, zo kun je het wel noemen ja, er in is makkelijk maar er uit wat moeilijker blijkbaar..