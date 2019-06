Fondsenrondje: Valse start

De maand mei krijgt helaas een slecht vervolg. Op een 0,7% lagere AEX staan wederom bijna alle hoofdfondsen in het rood. Een duidelijke trigger is er niet, al kwamen er de nodige inkoopmanagersindices langs.

Deze waren niet bepaald spectaculair. Zo was de Duitse PMI voor de industrie (44,3) precies in lijn met de verwachtingen van analisten. Het niveau is alleen wel bedroevend laag. Vanochtend kwam ook nog de Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie langs.

Met een score van 50,2 is dit ook geen stand waar nog jaren over na wordt gesproken. Toch geeft de beurs wederom terrein prijs. Het blijft lastig een reden te geven, maar het lijkt er gewoon op dat partijen het zekere voor het onzekere nemen.

Er is momenteel geen enkel signaal dat de handelsoorlog tussen de VS en China op korte termijn eindigt. Aangezien de AEX dit jaar nog altijd ruim 12% hoger staat, is het niet gek dat er wat winst genomen wordt. Dat kunnen we niemand kwalijk nemen.

Fugro onderuit

De grote bleeder op het Damrak is Fugro met een min van 5,1%. Een duidelijke trigger kunnen we niet vinden, al doen sectorgenoten het met minnen van 2% ook niet best. De olieprijs daalt ruim 1,5% en dat helpt helaas niet mee.

Analisten gaan ervan uit dat de winst van Fugro komend jaar aantrekt. De getaxeerde K/W voor 2019 bedraagt ruim 52, maar deze ratio moet in 2020 zijn gedaald naar 12. Als er twijfels in de markt komen dat de verwachtingen niet worden waargemaakt, kan het zomaar hard omlaag gaan.



De koers van Fugro lijkt sinds begin 2014 alleen maar verder te kunnen dalen. Met een koers van €7 zet de oliedienstverlener de laagste koers in ruim tien jaar neer.

Brede markt

De AEX gaat 0,7% omlaag en blijft iets achter ten opzichte van de DAX (-0,5%) en CAC (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,0% en noteert 16,9 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,6% in het rood.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,02%) en Duitse (-0,21%) rente dalen wederom een basispuntje.

Goud (+0,7%) heeft de smaak te pakken.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-1,2%) gaan verder omlaag.

Bitcoin (-0,3%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

Aegon (-2,8%) zakt door haar hoeven en noteert onder de €4.

(-2,8%) zakt door haar hoeven en noteert onder de €4. De enige stijger onder de hoofdfondsen is DSM (+0,6%).

(+0,6%). Voor de rest zakken de meeste AEX-aandelen 1% of meer. Alleen Heineken (-0,0%) doet daar niet aan mee. Misschien heeft het iets met het mooie zomerweer te maken. Oja, het is natuurlijk een multinational.

(-0,0%) doet daar niet aan mee. Misschien heeft het iets met het mooie zomerweer te maken. Oja, het is natuurlijk een multinational. Basic-Fit (+0,3%) en OCI (+0,5%) zijn de witte raven onder de AMX-fondsen. Aan de andere kant kregen deze twee namen afgelopen week een flinke tik te verwerken.

(+0,3%) en (+0,5%) zijn de witte raven onder de AMX-fondsen. Aan de andere kant kregen deze twee namen afgelopen week een flinke tik te verwerken. Vastgoed is weer eens een drama. Eurocommercial Properties (-2,7%) en Wereldhave (-3,4%) gaan toch echt geen ex-dividend.

(-2,7%) en (-3,4%) gaan toch echt geen ex-dividend. PostNL (-3,0%) moet u op dit soort dagen ook niet hebben. De post- en pakketbezorger nadert een all time low.

(-3,0%) moet u op dit soort dagen ook niet hebben. De post- en pakketbezorger nadert een all time low. Alfen (-3,2%) zakt richting de introductiekoers.

(-3,2%) zakt richting de introductiekoers. KBC handhaaft het koersdoel van Kiadis (+2,6%) op €20,50. Dat kunnen beleggers wel waarderen. De analisten van de Belgische grootbanken denken dus dat de koers met 156% kan stijgen.

(+2,6%) op €20,50. Dat kunnen beleggers wel waarderen. De analisten van de Belgische grootbanken denken dus dat de koers met 156% kan stijgen. Beter Bed (-3,3%), ja het bestaat nog, wordt in de kliko gegooid.

(-3,3%), ja het bestaat nog, wordt in de kliko gegooid. Ook Avantium (-6,2%) wil momenteel niemand hebben.

Adviezen