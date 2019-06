Liveblog: Post, BAM, ASML en Wolters

Update 16:15 uur: IS'M dat balen

Doen wij nog beter met onze Nevi PMI van 52,2. De amerikaanse economie vertraagt, de trend is duidelijk.

Voor de verandering nog een tegenvallend cijfer, Amerikaanse economie gaat er ook al niet harder van hollen

Update 16:00 uur: De rentes. Weer

En de rentes? Ze dalen. Zwitserland doet -0,50% en wij -0,02%.

-0,219%: De Duitse tienjaars Panzer tikt vandaag nieuwe alle time low aan

Update 14:45 uur: De dalers. De dikke dalers

Unilever, Heineken, Wolters Kluwer. Relx, DSM en er zijn nog wel een paar te vinden, afhankelijk van waar u de grens precies legt. Er staan nogal wat fondsen om en nabij hun all time highs. Marktbreed dalen we echte en dan moeten er du's ook fondsen zijn, die...Dat klopt. Hier een paar voorbeelden.

Ik vis de dalers van de dag op uit de AMX, verpak die in twintig jarige grafieken en schrik eerlijk gezegd best een beetje. Fugro nadert weer die €7 rond van kerst en PostNL staat nog maar een dubbeltje boven al time low €1,457. Hoeveel bood Bpost ook alweer drie jaar terug? Inderdaad, €5,75. Laat verder maar.

Fugro staat ook de laagste standen sinds vijftien jar ofzo. Zie ik dat technisch goed, zit het fonds al sinds die top begin 2011 in een neergaande trend?

Werelhave is helemaal om te huilen.

BAM behoort ook weer tot de dalers van de dag (en deze eeuw). Ondanks dat het concern vandaag een prestigieuze opdracht krijgt.

Bij de Falkand Eilanden linksaf en dan gewoon immer gerade aus. Ik kom ook niet dagelijks op South Georgia en ik heb het even opgezocht. Dat ligt dus hier. Zal vrij fris en winderig zijn daar. Aan de foto ziet u wie daar zoal wonen. Dan weet u het wel. Nee, het is niet naast de deur, waar BAM aan de slag gaat. U hebt het gezien.

Kijk aan, nog een beroemde naam ook: Sir David Attenborough. Toch een beetje de Warren Buffett van het planten- en dierenrijk.

De opdracht nabij de Zuidpool gaat over de bouw van een nieuwe laad- en losplaats. Met onder meer een nieuwe kade moet laden en lossen makkelijker en veiliger worden voor een onderzoekscentrum op het eiland.

Tevens wordt een extra afmeerfaciliteit van 11 bij 11 meter gerealiseerd, geschikt voor de ontvangst van het nieuwe poolonderzoeksvaartuig RRS Sir David Attenborough.

Update 14:45 uur: Zijn er nog stieren in de zaal?

Zijn de verkopers intussen op? Interessant plaatje!

According to DB research, money is flowing out of equity funds at the fastest pace (averaged for half year) in at least a decade.

Last 3 troughs all marked major bottoms... this one?



Last 3 troughs all marked major bottoms... this one? pic.twitter.com/XkahHcs5di — Tiho Brkan (@TihoBrkan) 3 juni 2019

Update 14:10 uur: ASML

En toen was ASML meteen eigenaar van het failliete bedrijf Xtal dat bij haar spioneerde en daarvoor is veroordeeld. Of wat dat nou Samsung, hoe zat het ook alweer? Enfin, case closed en nu maar hopen dat China ASML niet op die lijst met foute bedrijven zet. Veldhoven haalt 17% va haar omzet uit China.

Update 11:00 uur: Advies

De eerste adviezen van vandaag:

Wolters Kluwer: naar €60,30 van €54 - Goldman Sachs

PostNL: naar €2,10 van €3,10 - Barclays

Lucas Bols: naar €18 van €19,50 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €59,50 van €52,50 - UBS

Update 10:45 uur: Nieuwe broker Flatex

Een beurs en markt onderhouden kost geld. Het hele reilen en zeilen, de afwikkeling van transacties, clearing, toezicht en ga maar door. Niemand die het gratis en voor niks doet. Links- of rechtsom betaalt u ook, maar anno nu is de keuze wel aan u hoe, waar en hoeveel u betaalt. Voilà, de nieuwe gratis broker Flatex.

Dat is een Duits bedrijf en dochter van het genoteerde Fintech Group, die nu ook uitrolt in Nederland. Niks geheimzinnig aan, al op de homepage maakt Flatex duidelijk hoe het zijn geld verdient: met commissies (mag nog wel in Duitsland) en het verkoopt orders aan handelsplatform Tradegate. Ga maar kijken of het wat voor u is.

Zo blijft het maar druk en vooral volatiel op de Nederlandse brokersmarkt, waar het een komen en gaan is van partijen. Flatex komt erbij, Bux rolt verder uit en Saxo Bank neemt natuurlijk Binck Bank over. Dat niet alleen, ook ABN Amro, ING en Rabobank blazen dit jaar ook het stof van hun beleggingsdesks voor particulieren.

Directeur Jeroen Sonsma van Flatex Nederland heeft overigens een Binck-verleden. Klein wereldje is en blijft het. Zeg maar of Flatex aanslaat op de wellicht redelijk verzadigde Nederlandse markt. Hangt denk ik vooral af van de marketinginspanningen.

Update 10:30 uur: Vastgoed ergens anders

ABN Amro heeft nog verrassende vastgoedtips voor de Prins Bernhard Juniors onder ons. Hoewel, het toverwoord blijft Randstad.

Bij aantrekkelijk vastgoed wordt niet vaak gedacht aan gemeentes als Midden-Delfland, Ouder-Amstel, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Maar toch zijn dit economisch gezien de meest kansrijke gebieden in Nederland om in vastgoed te investeren.

Uit een analyse van ABN AMRO blijkt dat het niet de grote steden maar juist de gemeentes rondom die grote steden zijn die economisch de meeste potentie hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de gemeentes tussen Rotterdam en Den Haag, de gemeentes tussen de driehoek Utrecht, Leiden en Amsterdam en het gebied rondom Den Bosch.

Ook de regio Barneveld, Ermelo, Putten (Noordwest-Gelderland) scoort hoog, net als het gebied rond Buren en Wijk bij Duurstede (Zuidoost-Utrecht). Meer algemeen blijkt de regio ‘Randstad-plus’ het meest aantrekkelijk om te investeren in vastgoed. Hoe verder van de Randstad, hoe onaantrekkelijker de gebieden worden.

Bij aantrekkelijk vastgoed wordt niet vaak gedacht aan gemeentes als Midden-Delfland, Ouder-Amstel, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Maar toch zijn dit economisch gezien de meest kansrijke gebieden in Nederland om in vastgoed te investeren.

Update 09:40 uur: Semiconductorfantasie

Infineon laat zich niet door het drakerige beursmomentum afschrikken, want vooral chippers hebben weleens betere tijden gekend. Net eens zo heel lang geleden trouwens. Het wordt het bedrijf niet in dank afgenomen, -5% nu.

Germany's Infineon close to acquiring Cypress Semiconductor: Bloomberg

Vorige week zette Cypress Semiconductor, een SOX-component, zichzelf in de etalage. Vandaar die stijging, om de voorkennisroepers voor te zijn. Het bedrijf doet zestien keer de verwachte winst en 2,5% dividendrendement.

Infineon is zelf flink aan het afkomen - eenderde eraf in een maand tijd - maar kijkt blijkbaar toch over cyclus en misschien wel handelsoorlog heen. Onduidelijk is of het bedrijf al langer aast op Cypress, of dat het (opportunistisch) zijn kans pakt. U ziet ook onze chippies weer dik dalen. Positief effect is er niet.

Update 09:05 uur: Nevi PMI

Nevi is niet zo positief, maar gelet op de scores van andere landen vind ik het nog reuze meevallen. Zeker nog geen recessiestand, waar we misschien toch allemaal een beetje voor beginnen te vrezen op de beurs.

Onze inkoopmanagersindex over mei komt uit op 52,2, na 52,0 over april. Geen grootsch cijfer, maar ook niet slecht

Hier andere scores:

Duitsland: 44,3 (44,3 verwacht)

Frankrijk: 50,6 (50,6)

Italië: 49,7 (48,5)

Spanje: 50,1 (51,3)

China: 50,2 (50,0)

Japan: 49,8 (49,6)

India: 52,7 (51,3)

Zuid-Korea: 48,4

Taiwan: 48,4

Turkije: 45,3

En de uitsmijters: Griekenland 54,3 en VK 49,4 (52,0).