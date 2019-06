Het is- en blijft erg interessant allemaal.



Vanaf begin 2019 zijn de koersen (AEX) fors gestegen, velen dachten dat het nog veel hoger zou gaan en niveaus van AEX 600 kopten weer in de colums, maar de markt corrigeerde. Het is gebruikelijk dat er na een substantiele stijging een correctie plaatsvindt. En, jawel, de AEX is inderdaad netjes conform het boekje gecorrigeerd tot de zone 535 a 540.



Maar nu denkt 'men' dat het allemaal nog veel lager kan en niveaus van AEX 520, 500 of zelf onder AEX 472 worden weer uit de kast getoverd.



Natuurlijk, het kan nog lager, maar de markt is nu in balans van hetgeen op dit moment bekend is. M.a.w. het (slechte)nieuws is inmiddels wel ingeprijst.



Maar wat als Trump ineens wel met een deal aan komt zetten? Zijn tactiek zou geweest kunnen zijn om eerst even flink van de toren blazen, de zaak goed op scherp te zetten om vervolgens met 'meer wisselgeld' de onderhandelingen in te gaan met China.



Het zou mij niet verbazen als Trump en China met een consensusdeal naar buiten komen, immers, verdere escalatie brengt een mogelijk nieuwe ambtstermijn ernstig in gevaar voor Trump.