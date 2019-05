De beurscrash van 2008 vond plaats op 29 september 2008. Het industriële gemiddelde van Dow Jones viel 777. 68 punten in intraday trading. Dat was de grootste puntdaling in elke dag in de geschiedenis. Het werd gedompeld omdat het Congres de bailout-rekening heeft geweigerd. Maar de crash was al lang aan het bouwen.

De Dow sloeg de pre-recessie hoog op 9 oktober 2007, eindigend op 14, 164. 43. Minder dan 18 maanden later was hij met meer dan 50 procent gedaald naar 6, 594. 44 op 5 maart 2009.