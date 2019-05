Slot: Sell in May

De maand mei gaat de boeken in als maand waarin de handelsoorlog tussen de VS en China nieuw leven werd ingeblazen. Geen verrassing dat de AEX dan 5,4% verliest.

Eind april leek het nog een formaliteit dat de handtekeningen onder een deal werden gezet. Als donderslag bij heldere hemel kwam de Amerikaanse President met de volgende tweet langs:

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

Inmiddels lijkt een deal ver weg. Dat is vrij opmerkelijk omdat beide heren er simpelweg geen belang bij hebben dat het conflict compleet escaleert. Overigens gaat het te ver om de schuld volledig toe te schuiven aan de handelsoorlog.

In China zagen we bijvoorbeeld de inkoopmanagers flink afzwakken naar 49,4 punten. Daar komt nog eens bij dat vooral het aantal nieuwe orders vies tegenvalt. Iets wat de analisten van ING zorgen baart, omdat het een teken is dat het iets minder gaat met de Chinese binnenlandse economie.

Nederlandse tienjaarsrente negatief

Voor het eerst sinds de zomer van 2016, noteert de Nederlandse tienjaarsrente weer negatief. Omdat de periode van lage rentes al zo lang duurt, lijkt het heel normaal te zijn. Eigenlijk is het abnormaal. Tot de eeuwwisseling dook de tienjaarsrente nooit onder de 4%.



In een normale situatie behoor je een vergoeding te krijgen voor het uitlenen van geld. Er is immers een periode dat je geen gebruik kan maken van het geld en er is het risico dat de rente in de tussentijd oploopt.

Uiteraard bestaat er ook een kans op wanbetaling. Toch mogen we van de Nederlandse Staat verwachten dat zij de lening terugbetaalt. Aan de andere kant zijn er wel meer beloftes die politici niet zijn nagekomen. Desalniettemin is het vrij bijzonder dat beleggers geld toe willen leggen op een langlopende lening.

Maand van de Bitcoin

Alle aandelenindices gaan weliswaar kiezelhard onderuit, maar er is ook één groep beleggers die de maand van hun leven heeft gehad. Dat zijn de believer in Bitcoin. De digitale valuta is in dertig dagen tijd maar liefst 63% gestegen in euro's. Een bizar ritje.

Let ook op de AMX die maar liefst 10,1% kelderde. Als het omlaag gaat op de beurzen, wordt deze index vaak twee keer zo hard getroffen. Dit jaar staat de midcap nog wel op een keurige plus van 11,6%.

Rentes

Wederom risk-off renteland. Drie basispunten eraf voor de Nederlandse yield betekent een negatief rendement van 0,01%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -1,2%

AEX deze maand -5,4%

AEX dit jaar +10,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +13,3%

AEX

Handelsoorlogen zijn over het algemeen niet goed voor de staalindustrie. ArcelorMittal (-31,4%) maakt het echter wel heel erg bont. Verder ging ASR deze maand ex-dividend, maar dat compenseert die min van 14,2% natuurlijk niet.

Het zijn de kanjers van 2018 die ook deze maand goed weten te overleven. IMCD (+1,5%), Wolters Kluwer (+0,6%) en Galapagos (+0,2%) zijn daar goede voorbeelden van.

AMX

De beroerde aandelen van 2018 krijgen ook in mei bijzonder grote klappen. PostNL (-30,6%) is met afstand de grootste bleeder van de maand. Matige cijfers en een zwak verhaal op de Capital Markets Day hebben gezorgd voor een tik in het vertrouwen van beleggers.

Daarentegen is WDP (+4,0%) de absolute topper binnen de vastgoedbranche. Ook Takeaway.com (+3,3%) presteert wederom ijzersterk. Alleen die waardering van 110 keer de verwachte winst voor 2020 is angstaanjagend.

ASCX

Kiadis (-20,8%) had deze beursdag beter kunnen overslaan. Het nieuws dat het biotechbedrijf 3,7 miljoen nieuwe aandelen heeft geplaatst tegen een koers van €7,50 slaat in als een bom.

Ook bouwbedrijven zoals Heijmans (-17,2%) en VolkerWessels (-14,7%) kun je in dit soort maanden beter niet hebben. Een defensieve haven zoals Sligro (+2,8%) is wel in de gratie, al heeft de groothandel dit jaar nog niet geweldig gerendeerd.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik op de volgende week.