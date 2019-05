Fondsenrondje: Obligatiemarkt in recessiemodus

De AEX (-1,1%) lijkt de maand mei te eindigen zoals deze begon. Zwakke Chinese inkoopmanagersindices en Donald Trump, die importtarieven invoert op Mexicaanse producten, zijn de boosdoeners.

De PMI voor de Chinese industrie kwam uit op 49,4 en dat betekent niet alleen krimp, maar is ook nog eens slechter dan verwacht (49,9). Economen van ING maken zich vooral zorgen om de afzwakking van het aantal nieuwe orders. Dit is een signaal dat het niet bepaald crescendo gaat met de binnenlandse economie.

Het is lastig te bepalen of deze zwakke cijfers worden veroorzaakt door de handelsoorlog. Wel duidelijk is dat het de Chinese economie in ieder geval geen goed doet.

Overigens moet Trump op zo'n dag natuurlijk niet uit het niets invoerheffingen op Mexicaanse goederen invoeren. Dat terwijl er redelijk recent een handelsdeal tussen beide landen is gesloten. Op 10 juni gaan de tarieven in op 5%.

Vanuit het witte huis wordt gedreigd deze te verhogen naar maximaal 25% als het Zuid-Amerikaanse land niet in actie komt tegen illegale immigratie. Het lijkt mij toch net iets te vroeg voor verkiezingsretoriek, maar het heeft er wel alle schijn van.

Nederlandse rente negatief

Zojuist noteert de Nederlandse tienjaarsrente voor het eerst sinds de zomer van 2016 negatief. Het is weliswaar een negatieve yield van slechts 0,005%, maar het is een duidelijk signaal dat de economische verwachtingen van obligatie beleggers niet bepaald hooggespannen zijn.

Positief voor aandelenbeleggers, omdat er simpelweg geen alternatieven zijn voor aandelen. Aan de andere kant wordt de obligatiemarkt gezien als het slimme geld. Er is dus een reële kans dat de groeiramingen naar beneden worden bijgesteld. Maar goed, in 2016 zat de obligatiemarkt ook mis.

Ja, het staat er nu. Mooi voor de staat, slecht voor spaarders en pensionado's en iets om over na te denken voor aandelenbeleggers. Onze tienjaarsrente zakt net weer onder nul. Gebeurde alleen ooit eerder in 2016. Laagste stand toen: -0,043% #AEX pic.twitter.com/WI9uNRjF5N — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 31, 2019

Brede markt

De AEX gaat 1,1% omlaag en presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 8,4% en noteert 16,5 punten.

De Amerikaanse futures staan diep in het rood. Zwakste broeder is de Nasdaq met een min van 1,3%.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,01%) en Duitse (-0,20%) rente dalen maar liefst drie basispunten.

Goud (+0,4%) maakt haar naam als veilige haven waar.

Olie: WTI (-4,8%) en Brent (-1,4%) gaan door het putje.

Bitcoin (+1,0%) kunt u hebben voor $8300.

Het Damrak

Defensieve havens zoals Wolters Kluwer (-0,2%) en Royal Dutch Shell (-0,5%) blijven nog wel redelijk liggen. Hierdoor weten we de schade in Amsterdam nog enigszins te beperken.

(-0,2%) en (-0,5%) blijven nog wel redelijk liggen. Hierdoor weten we de schade in Amsterdam nog enigszins te beperken. NN group (-5,1%) gaat vandaag €1,24 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel 1,7%.

(-5,1%) gaat vandaag €1,24 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel 1,7%. Cyclische namen zoals Aalberts (-1,7%), Randstad (-2,0%) en ArcelorMittal (-1,9%) gaan het hardst onderuit. De financieel topman van het staalconcern kan de importheffingen van Trump wel waarderen. Aandeelhouders niet.

(-1,7%), (-2,0%) en (-1,9%) gaan het hardst onderuit. De financieel topman van het staalconcern kan de importheffingen van Trump wel waarderen. Aandeelhouders niet. Akzo Nobel (+0,1%) is de witte raaf onder de hoofdfondsen.

(+0,1%) is de witte raaf onder de hoofdfondsen. De chippers moet u op dit soort dagen niet hebben. ASMI (-2,8%) gaat helemaal fors onderuit. Year to date staat er echter nog een plus van 44% op het bord.

(-2,8%) gaat helemaal fors onderuit. Year to date staat er echter nog een plus van 44% op het bord. Eurocommercial Properties (-2,2%) ging eventjes 7% omlaag. Een heftige beweging voor een vastgoedfonds. In het liveblog wordt hierover meer duiding gegeven.

(-2,2%) ging eventjes 7% omlaag. Een heftige beweging voor een vastgoedfonds. In het liveblog wordt hierover meer duiding gegeven. Flow Traders (+1,1%) wordt opgepikt, al heeft het handelshuis niet echt weten te profiteren van de hogere volatiliteit op de financiële markten. Dit jaar staat het aandeel namelijk 10% lager.

(+1,1%) wordt opgepikt, al heeft het handelshuis niet echt weten te profiteren van de hogere volatiliteit op de financiële markten. Dit jaar staat het aandeel namelijk 10% lager. De grootste bleeder is Kiadis Pharma (-14,5%) dat 3,7 miljoen aandelen plaatst tegen een koers van €7,50. Dat betekent een discount van 21% ten opzichte van de slotkoers van gisteren.

Adviezen