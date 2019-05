Liveblog: Kiadis, Heineken, Shell en -0,01%

Update 12:15 uur: Heineken?

Het superdefensieve Heineken is de laatste die u op zo'n miserable beursdag verwacht als daler van de dag in de de AEX. Ik spot geen nieuws of wat dan. Ik zie alleen dat peers en concurrenten AB InBev (-2,8% vandaag) en Carlsberg (-2,5%) ook ondermaats presteren. Ook hier is geen nieuws te vinden.

Is het wellicht de exposure van hun Mexicaanse merken en brouwerijen naar de VS markt? Ik denk het. Als ik ze dan toch alle die noem: AB InBev kent heel wat meer fantasie (en schulden) dan het saaie, maar o zo degelijke Heineken en ook Carlsberg. Die presteren deze eeuw even goed. Met de nadruk op goed.

Update 12:00 uur: Brother, can you spare me a bitcoin?

Voor mij is botcoin niks anders en niks meer of meer dan louter en alleen een prijs op het bord. Die beweegt. Dat zeker. Er zit naar mijn oordeel niets onder of achter, laat staan fundamentele waarde. Vind er gerust iets anders van, al is het maar omdat ik alle rally's heb gemist. De implosies echter ook...

Goh... Bloomberg: "Hardly anyone is using the world’s largest cryptocurrency for anything beyond speculation." Maar, toegegeven, in deze rol is #bitcoin onnavolgbaar https://t.co/fdR40nBT2E — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

Update 11:45 uur: Kiadis

Niet voor het eerst dat een biotech een opgelopen koers gebruikt om... Om precies te zijn is de korting 21,05%, gelet op de slotkoers gisteren van €9,50 en die €7,50 waarvoor Kiadis voor €27,75 miljoen nieuwe aandelen bij institutionele partijen plaatst. Op zich niet raar, maar die spread valt iedereen rauw op z'n dak?

Dat er korting is bij zo'n plaatsing is normaal, maar ruim 20% is erg veel. Daar staat tegenover dat iedereen weer een andere waardering maakt van een biotech, dat nog producten ontwikkelt en niet op de markt heeft. Beide risico's (verwatering en waardering) krijgt u vandaag als Kiadis aandeelhouder vol om uw oren.

Kiadis gaat weer met de pet rond #KiadisPharma https://t.co/6XNhK94eKL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 31 mei 2019

Update 11:20 uur: Intussen aan de andere kant van dit continent:

Begin dit decennium waren deze landen kort door de bocht schoolvoorbeelden van hoe het economisch en financieel wel en niet moet. Dat is inmiddels anders. Griekenland levert steeds betere cijfers af. Niet eens ocverdreven, cijfers had de Griekse staat tien jaar geleden niet eens.

Greece is emerging as an unlikely poster child among European markets https://t.co/ug8F6fzFOa #tictocnews pic.twitter.com/2rZcHKtLEu — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) 31 mei 2019

Turkije daarentegen boomde in die tijd, gold als het voorbeeld van een succesvolle emerging market, maar ook hier keert nu de wal het schip?

Turkey exits its first recession in a decade https://t.co/a4kk4hvKE2 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 31 mei 2019

De grafieken nog even. Griekenland doet dit jaar inderdaad prima.

De Griekse beurs komt echter van ver, heel ver. Nog altijd 95% onder die top links ofzo. Ik reken het maar niet na. Zal je pensioen zijn...

Turkije bakt er dit jaar dan weer niks van. De index staat zelfs onder de kerstbodem 2018. Ik neem de Bist 100 in euro's, omdat de lira zo onder druk staat.

Op lange termijn in de Turkse beurs per saldo dood geld? Per saldo dan. En ook weer in euro's.

Update 11:00 uur: Weer Wirecard

-14%.

Update 10:30 uur: John versus Facebook

Johns versus Facebook klinkt eigenlijk ook wel leuk als een real life tv-format. Dan volgen wij als kijkers onze dappere held in zijn strijd tegen onrecht en gemene, almachtige bedrijven! Zonder dollen, gelijk hebbie John om die griebustent aan te pakken wegens zijn naam en portret op vage bitcoin adds.

Wall Street ontwaakt en is nog niet echt onder de indruk dat John de Mol #Facebook gaat sewen :-) Daling is in lijn met de index futures pic.twitter.com/LAnsAP3Szo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

Update 10:00 uur: Brak Damrak

Met een uurtje komt Niels door met het dagelijkse fondsenrondje, maar omdat de beurs slecht ligt op weer handelsoorloggedoe, houd ik een tussenstop. Het bekende verhaal: alles daalt, maar de defensieve dividendaandelen blijven in de regel beter liggen dan cyclicals, financials, commodity-aandelen en industrials.

Prutbeurs en #AEX in korte downtrend. Paar stijgers maar. #FlowTraders moet het juist van onrust hebben, op #Binck en #Wessanen ligt een bod, #GrandVision stijgt omdat we een aparte bril nodig hebben voor deze koersen, ofwel alleen #Nedap houdt onze vlag hoog pic.twitter.com/H8Jwnd7dEs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

De AEX zet al voor de tweede keer deze week een lager bodempie neer. Geen paniek natuurlijk met zulke nog bescheiden scores (de indices dan, sommige individuele aandelen...), maar het momentum is neerwaarts.

Update 09:45 uur: Eurocommercial Properties

Vreemde opening van ECP vandaag - op €22,02 stond er zelfs even -6,7% - maar het is geen vette vinger. Anders is het wel heel dik, langzaam kruipend vet. Er is geen nieuws, ik kan dit niet duiden. Dit is de tick-by-tick grafiek.

Update 09:30: Advies

Alsof de verzekeraars het nog niet moeilijk genoeg hebben met die dalende rentes. Oh wacht, misschien is dat juist de reden van. Dat weet ik dan niet, want ik heb de research niet, maar de adviezen spreken voor zich. Nou ja, bij NN zijn het maar tien basispuntjes, om in stijl te blijven.

Aegon: naar €5,90 van €6,20 - HSBC

NN: naar €39,80 van €39,80 - HSBC

Royal Dutch Shell: naar buy van hold en naar 2900P van 2550P - Société Générale

Hoezo stond Olies op hold dan, SocGen? Laat ook maar.

Update 09:00 uur: Rente op nul

En intussen al er onder. Voor de tweede keer in onze geschiedenis dus - data gaat vijfhonderd jaar terug - en de vraag is of we de bodem uitnemen. Eén tweet van president Donald Trump... Als u mij tien jaar geleden had verteld dat ik deze regels zou tikken, had ik u doorverwezen naar Paviljoen 14 Vogelenzang. Enkeltje.

Ja, het staat er nu. Mooi voor de staat, slecht voor spaarders en pensionado's en iets om over na te denken voor aandelenbeleggers. Onze tienjaarsrente zakt net weer onder nul. Gebeurde alleen ooit eerder in 2016. Laagste stand toen: -0,043% #AEX pic.twitter.com/WI9uNRjF5N — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

Intussen bij onze buren: