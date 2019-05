Liveblog: Geen steun op nul

Update 11:00 uur: Weer Wirecard

-14%.

Update 10:30 uur: John versus Facebook

Johns versus Facebook klinkt eigenlijk ook wel leuk als een real life tv-format. Dan volgen wij als kijkers onze dappere held in zijn strijd tegen onrecht en gemene, almachtige bedrijven! Zonder dollen, gelijk hebbie John om die griebustent aan te pakken wegens zijn naam en portret op vage bitcoin adds.

Wall Street ontwaakt en is nog niet echt onder de indruk dat John de Mol #Facebook gaat sewen :-) Daling is in lijn met de index futures pic.twitter.com/LAnsAP3Szo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

Update 10:00 uur: Brak Damrak

Met een uurtje komt Niels door met het dagelijkse fondsenrondje, maar omdat de beurs slecht ligt op weer handelsoorloggedoe, houd ik een tussenstop. Het bekende verhaal: alles daalt, maar de defensieve dividendaandelen blijven in de regel beter liggen dan cyclicals, financials, commodity-aandelen en industrials.

Prutbeurs en #AEX in korte downtrend. Paar stijgers maar. #FlowTraders moet het juist van onrust hebben, op #Binck en #Wessanen ligt een bod, #GrandVision stijgt omdat we een aparte bril nodig hebben voor deze koersen, ofwel alleen #Nedap houdt onze vlag hoog pic.twitter.com/H8Jwnd7dEs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

De AEX zet al voor de tweede keer deze week een lager bodempie neer. Geen paniek natuurlijk met zulke nog bescheiden scores (de indices dan, sommige individuele aandelen...), maar het momentum is neerwaarts.

Update 09:45 uur: Eurocommercial Properties

Vreemde opening van ECP vandaag - op €22,02 stond er zelfs even -6,7% - maar het is geen vette vinger. Anders is het wel heel dik, langzaam kruipend vet. Er is geen nieuws, ik kan dit niet duiden. Dit is de tick-by-tick grafiek.

Update 09:30: Advies

Alsof de verzekeraars het nog niet moeilijk genoeg hebben met die dalende rentes. Oh wacht, misschien is dat juist de reden van. Dat weet ik dan niet, want ik heb de research niet, maar de adviezen spreken voor zich. Nou ja, bij NN zijn het maar tien basispuntjes, om in stijl te blijven.

Aegon: naar €5,90 van €6,20 - HSBC

NN: naar €39,80 van €39,80 - HSBC

Royal Dutch Shell: naar buy van hold en naar 2900P van 2550P - Société Générale

Hoezo stond Olies op hold dan, SocGen? Laat ook maar.

Update 09:00 uur: Rente op nul

En intussen al er onder. Voor de tweede keer in onze geschiedenis dus - data gaat vijfhonderd jaar terug - en de vraag is of we de bodem uitnemen. Eén tweet van president Donald Trump... Als u mij tien jaar geleden had verteld dat ik deze regels zou tikken, had ik u doorverwezen naar Paviljoen 14 Vogelenzang. Enkeltje.

Ja, het staat er nu. Mooi voor de staat, slecht voor spaarders en pensionado's en iets om over na te denken voor aandelenbeleggers. Onze tienjaarsrente zakt net weer onder nul. Gebeurde alleen ooit eerder in 2016. Laagste stand toen: -0,043% #AEX pic.twitter.com/WI9uNRjF5N — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 mei 2019

Intussen bij onze buren: