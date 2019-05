Zucht. Daar gaan we weer. De winsten van gisteren zijn alweer verdampt.

Aandelen dan, dollar en obligaties staan wel hoger. En Shanghai. Olie is ook down the drain en Mazda doet zelfs -8,7%. Dat produceert in Mexico en verkoopt in... #inderdaad De reden is echter ongecontroleerde immigratie naar de VS. Is dit ook een manier om een muur te bouwen?

THREAD 1) Markets are reeling as Trump opens a new front in the trade war, turning his tariff gun toward Mexico.



Here’s a look at the reactions in markets. https://t.co/d9MLxiK45k pic.twitter.com/vBACwsxxHq — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2019

Aan de andere kant, het is maar een beweging op dagbasis en ook reuring van de dag, maar toch. Dit is nou net niet het moment óm:

The outlook for China’s manufacturing sector deteriorated more than expected in May https://t.co/d6WEoY9kV7 — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2019

Verder is er niet zoveel te doen. Bij ons haalt Kiadis €25 miljoen op (of moet ik zeggen: benut het momentum?) Liefst $1 miljard verlies in één kwartaal: Uber rapporteerde het gisteren nabeurs New York (sorry, gemist) en deed +1,8% After Hours. Verder vallen de Chinese inkoopmanagersindices over mei... tegen.

Oh ja, Amazon wil telecom Boost van T-Mobile USA kopen. Gaat ze die sector nu ook ops stelten zitten? Ik kan het niet zo snel inschatten. Enfin, er staat nu -4,5% op het bord, het moet raar lopen wil de AEX nog met winst deze maand uit gaan. Sell in May, Theresa May weg and may the gods be with us op de beurs :-)

Extra plaatje, åant de rentes... Kijk goed, ook wij staan op nulll.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:04 'Amazon wil telecombedrijf Boost kopen'

07:26 VS stelt heffingen in tegen Mexico om migratie

07:16 Bedrijvigheid industrie China neemt af

06:08 Computermaker Dell schrijft zwarte cijfers

30 mei Kwartaalverlies Uber komt uit op 1 miljard

30 mei Kleine winsten op Wall Street

30 mei Icahn doet moeilijk over Anadarko-deal

30 mei 'Extra toezeggingen T-Mobile US en Sprint'

30 mei Portugal haalt geld op in China

30 mei 'Fusiegesprekken in Amerikaanse krantenwereld'

30 mei Kiadis Pharma wil circa 25 miljoen ophalen

Analistenadvies is er niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent nog best wat puntjes, wat dacht u van Duitse inflatie over deze maand en natuurlijk die inkoopmanagersindex uit The Windy City:

01:30 Japan industriële productie apr 0,6% (0,2% verwacht)

04:00 China manufacturing PMI mei 49,4 (49,9)

04:00 China services PMI mei 54,3 (54.3)

09:00 NN Group notering €1,24 ex-dividend

09:00 Hydratech notering €2,70 ex-dividend

10:00 Italië BBP Q1 herziening 0,2% QoQ

14:00 Duitsland Inflatie CPI mei 0,3% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven apr 0,2% MoM

15:45 VS Chicago PMI mei 53,7

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 100,0

En dan nog even dit

Onverwachte wending!

Zucht. Nóg meer gedoe:

U.S. suspension of trade program with India 'a done deal': U.S. official https://t.co/dLGmfM1nhO via @lesleywroughton pic.twitter.com/XXrH6NNUek — Reuters Business (@ReutersBiz) 31 mei 2019

De yuan, ook best een dingetje:

China has quietly revamped its tools for handling capital flows; my story today as the yuan continues to trade around 6.91 https://t.co/LkqUvKbNoE via @markets pic.twitter.com/BbjtsPEt7i — Livia Yap (@liviayap11) 31 mei 2019

De inkoopmanagersindices eigenlijk ook wel:

The outlook for China’s manufacturing sector deteriorated more than expected in May https://t.co/d6WEoY9kV7 — Bloomberg Markets (@markets) 31 mei 2019

Nog een Donnerwettertje:

Yield Curve Inversion deepens and so global recession risk as Tariff Man Trump turns tariff gun to #Mexico. US 3mth/10y yield spread drops to -20bps, lowest since 2007. pic.twitter.com/5E1XmVADQw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 31 mei 2019

Die dingen hebben intussen zowat een dagprijs?

Deze aandelen in ieder geval wel:

Listen: Fiat Chrysler spurned Peugeot by offering to merge with Renault, which is itself joined to Nissan. Breakingviews columnists discuss how the pairings play out, and what it means for the automotive sector. https://t.co/M10e2cUVJR — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) 30 mei 2019

Ach, centrale banken doen het nooit goed:

ECB has missed chance to hike rates, will lean towards more easing: Reuters Poll https://t.co/zDOKefuWKs pic.twitter.com/LVSyDC6JQR — Reuters Business (@ReutersBiz) 31 mei 2019

Voor de nieuwsgierigen, hier nog even het Officiële Pers Bericht van Mexico en zo:

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mei 2019

Ja, wat wordt het dit kwartaal en vooral H2 met die handelstoestanden? Ik begin er zelf een hard hoofd in te krijgen, maar gelukkig heb ik een beroerd trackrecord wat dat betreft:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.