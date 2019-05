TA: Gokje op herstel

Hoewel de onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst tussen VS en China muurvast zitten, lijken de beurzen rijp voor herstel. Tijd voor een gokje.



Beleggers proberen de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in te schatten. Moeten we al instappen? Of komt er, indien de koersen verder dalen, nog een betere kans? Wie het weet mag het zeggen.



China is voorlopig echter niet van plan water bij de wijn te doen in het conflict. Of beide landen binnenkort nader tot elkaar komen, hangt wat Peking betreft vooral af van de vervolgstappen die de Amerikanen zetten.



China vindt dat de VS verschillende trucs uithalen, waardoor het handelsoverleg wordt geschaad. Hoge Chinese functionarissen betichten de Amerikanen zelfs van economisch terrorisme.

Gokje op herstel

De recente ontwikkelingen brengen een snelle oplossing voor de handelsoorlog niet dichterbij. De onderhandelingen tussen de twee grootmachten lijken nu volkomen vast te zitten.

De beurzen in Europa houden nog even het kruit droog, maar op Wall Street worden de korte termijn steunniveautjes gebroken. Voor de Dow Jones is dat de steun van 25.208,00 punten (de bodem van 11 maart).

Op de Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq Composite index, ligt het vangnet rond rond 7.579,29 punten (de bodem van 25 maart). Op het moment van schrijven staan deze niveaus onder druk.



Ondanks de handelsspanningen en de toegenomen volatiliteit in aandelen, durf ik wel een gokje aan. Met nadruk op een speculatief dobbeltje, dus geen hoge exposure.

Er zijn diverse aandelen die hiervoor in aanmerking komen. Je kunt kijken naar aandelen die al (te) hard zijn gedaald, maar ook naar fondsen met een bewezen uptrend.

In zie twee kandidaten: Arcelor Mittal en Relx. Bij Mittal reken ik op een rebound, aangezien het aandeel extreem oversold (uitverkocht) is. Relx ligt er gewoon prima bij; ik verwacht een hervatting van de uptrend. Beide aandelen bespreek ik vandaag hieronder.

Arcelor Mittal sterk oversold

Arcelor Mittal weet technisch nog niet te overtuigen. Toppen en bodems worden op fors lagere niveaus gevormd en dat signaleert stevige verkoopdruk. Maar op korte termijn acht ik een tussentijds herstel bij Arcelor Mittal niet uitgesloten.

Het aandeel is namelijk extreem oversold (uitverkocht), met de RSI op 19, eerder deze week zelfs op 15.

Bovendien komen we in een proces van positieve divergentie terecht, waarbij de RSI langzaam weer oploopt. Nogmaals, dit is een speculatief dobbeltje.







Relx ligt technisch goed op koers

Van een heel ander kaliber is Relx. Deze is het spiegelbeeld van Arcelor, want Relx beweegt al maanden in een sterke uptrend. Zelfs in de recente wereldwijde terugval van de aandelenkoersen gaf Relx geen krimp.



Technisch ligt Relx prima op koers in een fraaie uptrend. De koers brak onlangs zelfs boven het topje van 30 april rond 20,50 euro en genereerde hierdoor een nieuwe technische verbetering.

Het berekend koersdoel aan de bovenkant zien we rond 23,45 euro. Dat is dus nog zo'n 12%. Het aandeel tikte gisteren bovendien een vers all-time-high aan.

Mocht de Turbo Long Arcelor Mittal verkeerd aflopen, dan heb ik deze als back-up.