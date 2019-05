Slot: Optimisme uit het niets

De AEX heeft een prima plus van 0,8% op het bord gezet. Geen idee waar het optimisme vandaag komt, want belangrijk nieuws kunnen we niet vinden.

Uit een herziening blijkt dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 3,1% is gegroeid. Ook dit kan geen trigger voor het herstel zijn, omdat dit cijfer precies in lijn is met de verwachtingen van de markt.

Let op, het is een geannualiseerd cijfer. Dit betekent dat de kwartaalgroei omgerekend wordt naar een jaar. In Nederland melden we gewoon de kwartaal op kwartaal groei. Feit blijft dat de Amerikaanse economie stevig in de lift zit.

Verder kwamen nog de uitkeringsaanvragen uit de VS langs. Deze steeg licht naar 215.000, wat betekent dat er 215.000 mensen een eerste werkloosheidsaanvraag hebben gedaan afgelopen week.

Sinds we uit de crisis komen, bewegen de markten hier niet of nauwelijks op. Het is inmiddels wel bekend dat het goed gaat met de Amerikaanse arbeidsmarkt. Pas op het moment er een crisis nadert, gaat de markt weer nauwlettend naar dit cijfer kijken.

KPN

KPN (+1,1%) stelt mij vandaag een beetje teleur. Meestal als een Amerikaanse grootbank, zoals Goldman Sachs, het aandeel op de kooplijst zet, knalt de koers omhoog. Dat zagen we alleen bij opening gebeuren.

In de loop van de dag liep het grootste enthousiasme er wel uit. Dit jaar is de telecommer overigens een middenmoter binnen de AEX. Het aandeel staat year to date 6% in de plus. Tel daar €0,08 aan dividend bij op en er rolt een mooie winst van ongeveer 9% uit.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen tien jaar is het niet veel soeps geweest met KPN. Het aandeel behaalt een negatief rendement van 20% en dan is het dividend zelfs meegenomen. De AEX deed het met een plus van 180% veel beter.

Rentes

Vandaag is de moeite niet om de rentestanden op te noemen. Er gebeurde vrijwel niets.

Brede markt

De AEX stijgt 0,8% en behoort daarmee tot de betere Europese indices. Aan kop gaan de Grieken met een winst van meer dan 3%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,7% omlaag en noteert 15,3 punten.

De winsten van de Amerikaanse indices variëren van 0,1% voor de Dow Jones tot 0,3% voor de Nasdaq.

De euro blijft stabiel en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,6%) speert er ineens vandoor. Ok, niet overdrijven.

Olie: WTI (-1,8%) en Brent (-2,6%) hebben het vandaag niet..

Bitcoin (+1,0%) doet het niet onaardig.

Het Damrak

Unibail Rodamco (-1,0%) kent een slechte meimaand. Het vastgoedfonds is in de laatste dertig dagen zo'n 12% gedaald.

(-1,0%) kent een slechte meimaand. Het vastgoedfonds is in de laatste dertig dagen zo'n 12% gedaald. Daarentegen zet Relx (+2,1%) een nieuwe all time high op het bord. Het verschil moet er zijn.

(+2,1%) een nieuwe all time high op het bord. Het verschil moet er zijn. Adyen (+3,3%) vliegt zoals altijd alle kanten op.

(+3,3%) vliegt zoals altijd alle kanten op. Besi (-0,2%) is vandaag de zwakke broeder onder de chippers.

(-0,2%) is vandaag de zwakke broeder onder de chippers. Altice (+3,5%) is hét handelsaandeel van het Damrak. Staat altijd bovenaan het rijtje stijgers of dalers.

(+3,5%) is hét handelsaandeel van het Damrak. Staat altijd bovenaan het rijtje stijgers of dalers. BAM (+3,6%) hoopt een order binnen te krijgen voor de bouw van een nieuwe tunnel onder de Theems.

(+3,6%) hoopt een order binnen te krijgen voor de bouw van een nieuwe tunnel onder de Theems. B&S Group (+3,3%) zet de stijgende lijn door.

(+3,3%) zet de stijgende lijn door. Sif (-3,5%) wil ineens niemand meer hebben. Gisteren was de funderingsspecialist nog de witte raaf onder de ASCX-fondsen.

(-3,5%) wil ineens niemand meer hebben. Gisteren was de funderingsspecialist nog de witte raaf onder de ASCX-fondsen. Van Kiadis (-2,3%) is ook algemeen bekend dat het geen defensieve belegging is.

Adviezen

ABN Amro: naar €21 van €24 - HSBC

ING: naar €11 van €12 - HSBC

KPN: naar buy van hold en naar €3,20 van €2,80 - Goldman Sachs

De dag van morgen