Ondanks dat het nieuws op deze feestdag zeer beperkt zal blijven, is de beurs toch geopend. Zo'n slecht idee is dat niet, want de AEX (+0,9%) maakt het verlies van gisteren grotendeels weer goed.

Met deze plus doen we het in Amsterdam zelfs beter dan de Duitsers (+0,5%) en Fransen (+0,5%). Een duidelijke trigger achter dit herstel lijkt er niet te zijn. Het is vooral Royal Dutch Shell (+1,2%) die ons iets omhoog trekt.

Voor de rest vallen de uitslagen onder de hoofdfondsen redelijk mee. Eerlijk gezegd moet er iets geks gebeuren, wil het sentiment volledig omslaan. Vanmiddag om 14.30 uur komen er namelijk alleen herzieningen van de economische groei in de VS en VK.

In tegenstelling tot afgelopen maandag is Wall Street vandaag gewoon open. Mochten daar gekke dingen gebeuren, dan melden we het in het liveblog.

Vastgoedaandelen onder druk

Okee, de rentes lopen licht op, maar dat is natuurlijk niet de reden dat vastgoedaandelen zo slecht liggen. Vandaag behoren Unibail Rodamco (-0,3%), Eurocommercial Properties (-0,3%) en Vastned (-0,2%) tot het selecte groepje dalers.

Kijken we naar de koersprestatie van de afgelopen vijf jaar, presteert winkelvastgoed al helemaal dramatisch. Steeds meer mensen kopen online en dat drukt de omzet van de fysieke winkels.



Deze rendementen zijn inclusief dividend. In deze periode heeft alleen Vastned het hoofd nog boven water kunnen houden. Gevolg van deze koersdalingen is dat de dividendrendementen flink zijn opgelopen.



Iedereen weet inmiddels wel dat Wereldhave het hoogste dividend betaalt. Maar let ook op Eurocommercial Properties. Dit aandeel betaalt inmiddels meer dan 9% aan dividend. Een duidelijk signaal dat de markt het niet vertrouwt. Toch is het dividendtrackrecord van het vastgoedfonds bijzonder goed.



De afgelopen twintig jaar heeft Eurocommercial Properties gewoon haar dividend verhoogd. Dat maakt het fonds een dividendaristocrat. Toch denkt de markt dat daar snel een einde aan komt. Zelf zie ik dat nog niet, maar misschien kijk ik als aandeelhouder door een roze bril.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en behoort daarmee tot de betere indices van Europa. Alleen de Grieken (+1,8%) zijn niet bij te houden.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 5,1% en noteert 15,2 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in de plus.

De euro blijft stabiel en noteert 1,113 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,03%) en Duitse (-0,16%) rente stijgen een basispuntje.

Goud (-0,2%) maakt pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (-0,1%) weten het even niet.

Bitcoin (+0,4%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

De verzekeraars Aegon (+1,4%), ASR (+1,9%) en NN Group (+1,6%) steken er vandaag bovenuit.

ABN Amro (+0,8%) en ING (+1,0%) krijgen beide een kleine koersdoelverlaging om de oren, maar veel effect heeft het niet.

KPN (+1,6%) gaat op de kooplijst van Goldman Sachs. Daarnaast wordt het koersdoel met €0,40 verhoogd naar €3,20.

BAM (+3,1%) gaat goed, al kunnen we geen nieuws vinden.

Daarentegen wordt Sif (-3,1%) weer in de verkoop gegooid.

Meer bijzonderheden zijn er eerlijk gezegd niet.

