Liveblog: KPN en huizenprijzen

Update 10:30 uur: Fifty shades of trade war grey

Zomaar een berichtje, maar toch. Dit is een mooi voorbeeld van dat de ontwikkelingen in de handelsoorlog niet bij zijn te houden en dat het vooral pokeren is. Nog maar een paar weken geleden kocht China juist extra soja om haar goede wil te houden, of wat dan ook. Vandaag is alles weer anders.

China puts U.S. soy purchases on hold as tariff war escalates https://t.co/9K5aYVkgaA — Bloomberg Next China (@next_china) 30 mei 2019

Update 10:15 uur: Oh, die huizenprijzen deel zoveel

Ergens promptverloren in een citaatje staat gewoon de oorzaak van het hele probleem, waaraan intussen vele artikelen en uitzendingen zijn besteed.

(...) Het is de groep die het meeste last heeft van het tekort aan nieuw gebouwde woningen (...)

Hoe particuliere beleggers in studentensteden de jonge huizenkopers verdringen @GidiPols & @jvstaalduinehttps://t.co/zbG5h0SXft — De Groene Amsterdammer (@DeGroene) 30 mei 2019

Voor mij is het niets anders dan dat beleggers, speculanten, huisjesmelkers, of hoe u de kopers van woon huizen ook maar wilt noemen, eenvoudigweg profiteren van de schaarste, die vooral de politiek en zeker niet de markt heeft gecreëerd. De torenhoge huizenprijzen in vooral de Randstad en studentensteden dus.

Het artikel is weer het bekende gejengel - hullie hebben het gedaan! - maar is nu eens wel echt gebaseerd op onderzoek en staat wél bol van de harrrde feiten en harrrde cijfers. Verrassende feiten en cijfers soms. Den helder? Sittard? Begint u maar vast met het opkopen van hele wijken in Delfzijl, zou ik bijna zeggen.

En die rendementen? Oogt vrij gewoontjes, zou ik zeggen. Niks raars of buitenissigs aan gelet op het risico, hoewel niet duidelijk wordt in hoeverre dit ongewisse prijsschommelingen en/of min of meer vaste huurinkomsten betreft.

Update 09:30 uur: Advies

Weet u meteen waarom KPN stijger van de dag is. Bij HSBC wordt nog wel gewerkt vandaag. Of is het strafcorvee?

ABN Amro: naar €21 van €24 - HSBC

ING: naar €11 van €12 - HSBC

KPN: naar buy van hold en naar €3,20 van €2,80 - Goldman Sachs